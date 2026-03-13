Después de quedarse atrapado en un carril BUS-VAO, este conductor creó una herramienta gratuita para evitar que a otros les pase lo mismo

Los carriles BUS-VAO son aquellos que están limitados al transporte público y a los vehículos de alta ocupación, es decir, a aquellos que transportan más pasajeros que únicamente al conductor. Su objetivo es mejorar la fluidez del tráfico en los accesos a las grandes ciudades priorizando el uso compartido de vehículos, bien sean privados o de transporte público.

Pero, ¿qué sucede cuando el tráfico dentro de estos carriles especiales se ralentiza? Se puede crear el efecto contrario al deseado: atascos y encerronas, sobre todo en aquellos BUS-VAO en los que si se entra, no es posible salir.

Es el caso del carril BUS-VAO de la A-6, de que accede a Madrid desde Las Rozas y es uno de los primeros carriles con este uso que se puso en funcionamiento. Para evitar que otros usuarios invadan este tramo de carretera, la vía está delimitada y físicamente separada del resto de la calzada.

Una web para conocer el tráfico del carril BUS-VAO

Aunque esto no parezca un problema, puede llegar a serlo, porque en caso de incidente impide abandonar el carril BUS-VAO hasta llegar prácticamente a Madrid (o, en sentido contrario a Las Rozas). Así lo ha vivido Jakub Motyka, un vecino de Collado Villalba que utiliza de manera habitual el carril BUS-VAO de la A-6 y que ha sufrido estos inconvenientes: "Después de quedarme atrapado más de una vez en ese carril, decidí crear una pequeña herramienta para intentar resolver ese problema."

La 'pequeña herramienta' en cuestión es una web que muestra la situación del tráfico en tiempo real del carril BUS-VAO y permite a los usuarios decidir si recorrerlo o no. La web está disponible en este enlace y no hay que hacer nada para acceder a la información, que se presenta con imágenes y con un código de colores para conocer la transitabilidad del carril, similiar al que utiliza la DGT, desde verde a negro.

La web utiliza información pública de la DGT (la recogida por las cámaras de tráfico) y las imágenes se analizan posteriormente con Gemini (la IA de Google) para estimar el estado del tráfico en el BUS-VAO y en los carriles normales. De esa manera, los usuarios pueden conocer en tiempo real las condiciones del carril y apostar por utilizarlo o no. La información se actualiza cada 10 minutos en hora punta por la mañana y por la tarde.

"Es un proyecto personal que construí yo mismo después de quedarme atrapado en un atasco dentro del BUS-VAO", explica Jakub. "La página es totalmente gratuita y sin publicidad; la idea es simplemente que sea útil para quienes bajamos a Madrid desde la Sierra".