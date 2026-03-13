Volkswagen y Xpeng dan a luz su primer automóvil desarrollado de manera conjunta, el ID.UNYX 08

El Grupo Volkswagen está avanzando rápidamente en la implementación de su estrategia “En China, para China” y en la electrificación acelerada de su cartera de productos: en Hefei, al este de China, ha comenzado la producción en serie del ID.UNYX 08, el primer SUV grande totalmente eléctrico y conectado de Volkswagen para el mercado chino.

El vehículo es un desarrollo conjunto con el fabricante chino NEV Xpeng y alcanzó la madurez para la producción en serie en solo 24 meses tras el inicio de la cooperación. El ID.UNYX 08 está equipado con tecnologías de vanguardia desarrolladas localmente, entre las que se incluyen la tecnología de carga ultrarrápida de 800 voltios, funciones avanzadas de ADAS (sistema avanzado de asistencia al conductor) de nivel 2 y la capacidad de actualizar continuamente el vehículo con actualizaciones inalámbricas (OTA).

Al mismo tiempo, el nuevo modelo encarna los valores fundamentales de la marca Volkswagen y establece estándares en materia de seguridad, calidad, comodidad de conducción y durabilidad.

Lo veremos muy pronto

El lanzamiento al mercado del ID.UNYX 08 está previsto para la primera mitad de este año. Como parte de su mayor ofensiva de productos para vehículos eléctricos hasta la fecha, el Grupo lanzará 20 nuevos modelos desarrollados localmente en China solo este año.

Oliver Blume, CEO del Grupo Volkswagen: “Hace tres años, lanzamos nuestra sólida estrategia para China, que ahora está desplegando todo su potencial. El ID.UNYX 08 es la siguiente prueba impresionante de ello. El coche se ha desarrollado en China para China. Con ingeniería alemana y tecnología local de vanguardia. Lanzado al mercado a gran velocidad y a precios atractivos. Vehículos como el ID.UNYX 08 forman parte de nuestra ambición de convertirnos en el impulsor tecnológico mundial del sector automovilístico”.

Impulsando la siguiente fase de crecimiento en China

En la era de los ICV, que evoluciona rápidamente, el Grupo Volkswagen está impulsando su transformación con su estrategia “En China, para China”. Tras tres años de transformación constante, el Grupo está ganando impulso de forma constante gracias a una sólida cartera de productos NEV y a tecnologías ICV desarrolladas localmente, sentando las bases para la siguiente fase de su transformación. El eje central de este progreso es el refuerzo de las capacidades locales de I+D y la profunda integración en el ecosistema local, con el apoyo de asociaciones estratégicas y específicas.

En 2023, el Grupo Volkswagen inició una asociación a largo plazo con Xpeng, centrada en el desarrollo de productos y la innovación tecnológica a gran escala, aprovechando las competencias básicas de ambas empresas.

Esta colaboración ha dado como resultado el desarrollo conjunto de dos modelos totalmente eléctricos. Tras el ID.UNYX 08, el segundo modelo de Volkswagen fruto de esta cooperación también hará su debut y saldrá al mercado este mismo año.

Inicio de la campaña de productos NEV de Volkswagen

Aprovechando su exitoso cambio a un “modo de entrega” estratégico en 2025, el Grupo impulsará aún más el lanzamiento de sus productos y tecnologías de última generación en 2026, con más de 20 nuevos modelos NEV programados para su lanzamiento a lo largo del año.

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Para 2030, se introducirán en el mercado 50 nuevos modelos NEV. Respaldado por una ejecución estratégica coherente, una cartera de productos sólida y con visión de futuro, así como tecnologías líderes en el mercado, el Grupo Volkswagen está totalmente preparado para competir de forma más proactiva en el mercado chino de NEV y mantener su posición como el principal fabricante internacional de automóviles en China, al tiempo que desempeña un papel de liderazgo en la era de los ICV en China.