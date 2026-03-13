Volkswagen entra en la nueva era ID y mejora desde la tecnología hasta la autonomía de sus coches eléctricos

Volkswagen continúa reforzando su estrategia de electrificación con una nueva generación de software y tecnología para su familia de modelos eléctricos ID., incorporando funciones avanzadas de asistencia a la conducción, conectividad digital y nuevas capacidades energéticas para el uso diario.

Entre las principales novedades destaca la evolución del sistema Travel Assist, que ahora incorpora detección de semáforos y mejora la conducción asistida tanto en ciudad como en carretera, y la función One Pedal Driving, que permite controlar aceleración y frenado prácticamente con un solo pedal, recuperando energía durante la desaceleración hasta detener completamente el vehículo.

Nuevo ecosistema digital en el vehículo

La nueva generación tecnológica de los eléctricos de Volkswagen también introduce el sistema de infoentretenimiento Innovision, que incluye una tienda de aplicaciones integrada en el propio vehículo. A través del llamado In-Car Shop, los conductores pueden descargar y activar servicios digitales de forma flexible, de manera similar a como se hace en un smartphone. Entre las aplicaciones disponibles se encuentran servicios de audio, vídeo en streaming, navegación, estacionamiento, recarga y entretenimiento. Además, los usuarios podrán activar nuevas funciones o ampliar las existentes de forma digital y específica para cada vehículo.

Otra de las novedades es la llave digital, que permitirá acceder al coche mediante dispositivos móviles. Este sistema complementa a la llave tradicional y funciona mediante comunicación inalámbrica, sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.

Volkswagen ID.7 Tourer Pro / Volkswagen

Pero, sin duda, una de las funciones más destacadas es la incorporación de Vehicle-to-Load (V2L), que permite utilizar la batería del vehículo para alimentar dispositivos eléctricos externos. Gracias a esta tecnología, los modelos eléctricos de la gama ID. podrán suministrar hasta 3,6 kW de potencia, suficiente para utilizar aparatos como parrillas eléctricas, cafeteras o cargar bicicletas eléctricas. Esta energía puede suministrarse mediante una toma de corriente de 230 voltios situada en el interior del vehículo o a través del puerto de carga con un adaptador específico.

Más eficiencia y autonomía

Volkswagen también introduce mejoras en la eficiencia de sus modelos eléctricos con la incorporación de un nuevo sistema de propulsión APP 350, que desarrolla 140 kW (190 CV). Este motor ofrece mayor par motor y un consumo energético más reducido en comparación con la generación anterior.

El sistema se combina con una batería de alto voltaje de litio-hierro-fosfato (LFP) de 58 kWh netos, una tecnología conocida por su robustez, durabilidad y eficiencia energética. Así, se espera que, por ejemplo, el ID.4 aumente su autonomía en 40 kilómetros.

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Volkswagen ID.4 actual. / Volkswagen

Tanto el software como el hardware de los nuevos modelos eléctricos han sido diseñados para cumplir con futuras regulaciones internacionales, como la norma europea Euro 7, el estándar californiano ZEV3 para vehículos de cero emisiones y la directiva europea GSR2, destinada a reforzar la seguridad en el tráfico.