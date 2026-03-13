Este es el primer país que se planta frente a las manetas enrasadas de los coches

Parece una cuestión estética sin mayor importancia, pero las manetas o manillas de las puertas de los coches también levantan sus propias polémicas. Con el avance de la tecnología y la evolución de los diseños de los coches, las manetas enrasadas en las puertas son una tónica general en los coches, sobre todo en aquellos de alta gama o más prémium.

Están de moda porque mejoran la aerodinámica del coche y también permiten (teniendo en cuenta que para gustos, colores) un diseño estéticamente más elegante. De estas manetas hay dos tipos. Las enrasadas de tipo mecánico, que simplemente hay que levantar como si se tratara de una palanca para abrir la puerta; y las retráctiles, que sí pueden plantear algún que otro inconveniente más grave, sobre todo si funcionan gracias a un sistema electrónico.

Aunque no sea algo habitual, este sistema electrónico que acciona las manetas y las hace 'salir' de la carrocería para poder abrir las puertas puede fallar. Con estas sospechas confirmadas, China ha decidido prohibir la comercialización de coches con este tipo de apertura de las puertas en el país.

China las ha prohibido

Como han explicado en un comunicado publicado por el Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información chino, recogido por la agencia EFE, han sido varios accidentes de tráfico con víctimas mortales los que han motivado esta decisión. Y es que se cree que los fallecidos no pudieron escapar o ser rescatados debido a este tipo de manetas o sistemas de apertura de puerta de sus vehículos.

Esta prohibición se empezó a redactar el año pasado después de varios incidentes que involucraban los nuevos coches de la marca Xiaomi, que lucen este tipo de manetas. Y no solo estos, ya que hay una gran cantidad de vehículos chinos que utiliza este tipo de diseño en sus carrocerías. No obstante, China no es el único país que ha puesto este tipo de manillas en el punto de mira: en Estados Unidos también se han investigado, sobre todo las de la marca Tesla.

Noticias relacionadas

La entrada en vigor de esta normativa en China afecta a los coches que se vayan a comercializar a partir de ahora y, por el momento, perdona a los que ya contaban con la aprobación del Gobierno chino, pero no para siempre: los fabricantes tendrán hasta inicios del 2029 para realizar los cambios necesarios en sus vehículos y cumplir con la nueva norma.