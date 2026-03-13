Nuevas ayudas para la compra de coches eléctricos para los conductores que vivan en Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha lanzado una nueva convocatoria de las ayudas Cambia 360 para 2026, con un presupuesto que puede alcanzar los 23,3 millones de euros para impulsar la movilidad sostenible y la eficiencia energética en la ciudad.

Las ayudas para la compra de coches particulares concentran la mayor parte de ese total destinado, con hasta 14 millones de euros. Los ciudadanos podrán recibir 4.000 euros por adquirir un vehículo con etiqueta Cero y 2.000 euros por uno con etiqueta Eco. El plazo para solicitar estas ayudas estará abierto del 20 de abril al 20 de mayo.

Ahora se puede achatarrar un coche con etiqueta B

Además, ambas cantidades podrán incrementarse con 1.500 euros adicionales si se entrega para achatarrar un coche antiguo con clasificación ambiental A o B, algo que se permite por primera vez para los vehículos B.

Otra diferencia con las ediciones de años anteriores es que desaparecen las ayudas para vehículos con etiqueta C, por lo que solo se subvencionarán los más eficientes.

También se destinan ayudas para instalar infraestructuras de recarga eléctrica, hasta 60.000 euros para puntos de recarga privados con un tope del 65% del presupeusto de la instalación.

Ayudas para el taxi y micromovilidad

También habrá incentivos para otros tipos de vehículos. El sector del taxi contará con hasta 2,85 millones de euros para renovar su flota con eurotaxis Eco o Cero, con ayudas de hasta 20.000 euros para vehículos nuevos y 10.000 euros para segunda mano, siempre con un límite del 50% del coste.

Además, las empresas de distribución urbana de mercancías podrán recibir subvenciones para furgonetas y camiones más limpios, con importes que van de 5.000 a 12.000 euros según la etiqueta ambiental, más incentivos si se retira un vehículo antiguo.

Igualmente, se repartirán ayudas para aadquirir vehículos de micromovilidad como bicicletas o motos eléctricas, con 300.000 euros de presupuesto a repartir desde los 400 euros para bicis, los 600 euros para ciclomotores, los 1.000 para motos y los 2.000 euros para cuadriciclos, siempre teniendo como referencia el precio total del vehículo y el requisito de que sea eléctrico. Además, estas solicitudes se pueden presentar hasta el 15 de septiembre.