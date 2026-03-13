MGS9 PHEV, el buque insignia de MG con 7 plazas y 100 km eléctricos

MG se adentra en un territorio desconocido con el MGS9 PHEV, un SUV familiar de 7 plazas con el que busca responder a las necesidades de quienes necesitan espacio real para viajar con toda la familia. La propuesta combina un habitáculo amplio con una mecánica híbrida enchufable que promete más de 100 km de autonomía eléctrica según ciclo WLTP, una cifra que, sobre el papel, permite cubrir la gran mayoría de desplazamientos diarios sin recurrir al motor de gasolina.

No se trata de un lanzamiento más. Con este movimiento MG muestra su ambición en el mercado europeo, ya que entra a competir directamente con ‘grandes’ del sector. Según explica José Antonio Galve, director de Marketing de MG España, “el lanzamiento del MGS9 PHEV representa un hito importante para MG, pues marca nuestra entrada en el segmento de los SUV de 7 plazas y consolida aún más nuestra posición entre los SUV de gran tamaño”.

MGS9 PHEV de 7 plazas / MG

El MG MGS9 PHEV tiene como principal prioridad la habitabilidad, por lo que cuenta con tres filas de asientos, gracias a una liongitud notablemente superior a la del HS. Ese enfoque familiar también se aprecia en el maletero. Cuando la tercera fila se pliega, el espacio de carga alcanza 1.026 litros, una cifra notable para un SUV de este tipo. Si se utilizan las siete plazas, la capacidad disponible queda en 332 litros, suficiente para equipaje básico en viajes con todos los asientos ocupados.

El habitáculo incorpora además varios elementos orientados al confort, como el sistema de climatización con control Tri-Zone, lo que permite ajustar la temperatura en distintas zonas del coche. Además, se han instalado cinco puertos USB por el interior para facilitar la carga de dispositivos en cualquiera de las filas. A esto se suma un techo solar panorámico que busca reforzar la sensación de amplitud y luminosidad. La parte tecnológica también tiene protagonismo en el interior, con pantallas dobles HD de 12,3 pulgadas, mientras que el sistema de sonido corre a cargo de Bose con 12 altavoces.

Sistema híbrido enchufable de nueva generación

En el apartado mecánico, el MGS9 PHEV incorpora la última generación del sistema híbrido enchufable de la marca. El conjunto combina un motor de gasolina turbo de 1.5 litros, un motor eléctrico, un generador ISG y una batería de 24,7 kWh. Esa batería es la que permite anunciar una autonomía eléctrica superior a 100 kilómetros.

La marca también anuncia a un buen equilibrio entre prestaciones y eficiencia. En el uso real, esto debería traducirse en consumos contenidos y en una autonomía total elevada cuando se combinan ambos sistemas de propulsión.

MGS9 PHEV de 7 plazas / MG

La seguridad es otro de los pilares del MGS9 PHEV, que cuenta con 5 estrellas Euro NCAP y utiliza una estructura con amplio uso de acero de alta resistencia. Además, todas las versiones incluyen de serie MG Pilot, un paquete que reúne 16 sistemas ADAS de asistencia a la conducción.

Por el momento, MG no ha desvelado aspectos como las medidas exactas del modelo, el precio, la fecha de llegada al mercado, y tampoco se han detallado cifras de potencia o autonomía combinada, por lo que tocará estar atento a futuras comunicaciones de la marca.