¿Cómo se ha logrado que el EV2 sea uno de los eléctricos más silenciosos?

En un coche eléctrico desaparece el ruido del motor y eso cambia por completo la percepción acústica del vehículo, porque lo que antes quedaba oculto —el sonido del asfalto, el viento o ciertas vibraciones— pasa a ser mucho más evidente. Con ese punto de partida, Kia situó el trabajo sobre ruido, vibraciones y aspereza (NVH) en el centro del desarrollo del EV2.

Según Pablo Martínez Masip, Vicepresidente de Producto, Marca y Experiencia del Cliente de Kia Europe, “los pequeños sonidos de alta frecuencia y las vibraciones se perciben de inmediato” en este tipo de vehículos, lo que obliga a tratarlos con más atención desde las primeras fases de desarrollo.

Ensayos de reducción de ruido para el Kia EV2 en centro Técnico de Hyundai Motor Europe / Kia

En el EV2, ese trabajo se ha centrado especialmente en reducir el ruido de rodadura y el aerodinámico, dos de los aspectos más determinantes en el confort acústico en el habitáculo. Sobre el papel, el objetivo es mantener un funcionamiento silencioso incluso a velocidades elevadas y conservar una respuesta confortable cuando el asfalto no está en buen estado.

El desarrollo se llevó a cabo en el Centro Técnico de Hyundai Motor Europe (HMETC), donde los ingenieros recurrieron a simulaciones numéricas avanzadas para identificar desde el inicio qué zonas del vehículo podían transmitir más ruido al habitáculo. Ese trabajo digital permitió estudiar el comportamiento acústico antes de las pruebas en carretera y centrarse especialmente en el ruido de la carretera a alta velocidad.

Ensayos de reducción de ruido para el Kia EV2 en centro Técnico de Hyundai Motor Europe / Kia

Después se hicieron pruebas NVH en banco, realizadas en un entorno controlado que permite repetir las mediciones con precisión y aislar frecuencias concretas. Al eliminar variables externas como el clima o el tipo de asfalto, los ingenieros pueden identificar con mayor claridad el origen de cada ruido y aplicar contramedidas específicas.

¿Qué tiene el Kia EV2 para reducir ruido, vibraciones y aspereza?

El coche utiliza neumáticos diseñados para minimizar la intrusión sonora, acompañados de alfombrillas y material absorbente en los pasos de rueda que ayudan a contener el ruido generado por el contacto con el asfalto.

Para limitar el sonido provocado por las turbulencias del aire a velocidades de autopista, el EV2 incorpora cristales laminados insonorizados en ventanillas y parabrisas, que contribuyen a reducir el ruido del viento y a mantener un ambiente más silencioso en el interior.

Ensayos de reducción de ruido para el Kia EV2 en centro Técnico de Hyundai Motor Europe / Kia

Además, eb b-SUV eléctrico de Kia incorpora un aislamiento interior en el salpicadero con material absorbente en el maletero delantero y una cubierta optimizada en los bajos, pensados para contener las frecuencias altas y mantener un perfil acústico uniforme en el habitáculo.

Ese último punto resulta especialmente relevante en un eléctrico, porque algunos componentes propios de este tipo de coches —como el inversor o el convertidor CC/CC— pueden generar sonidos tonales de alta frecuencia.