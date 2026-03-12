Vuelve el diésel: los motores de gasoil siguen conquistando a los conductores

En algunos países europeos la cuota de mercado del diésel ha dejado de caer por primera vez en siete años. Pero ¿no habíamos decidido que es un combustible sucio y que lo mejor era sacarlo de nuestras carreteras para dejar sitio a los eléctricos?

El estigma del diésel, que vio hundida su reputación tras el famoso Dieselgate, ha dejado de tener sentido gracias a la tecnología: actualmente, los nuevos motores diésel son los más limpios de la historia. Gracias al AdBlue y los filtros reducen las emisiones de óxidos de nitrógeno a niveles mínimos, incluso por debajo de las de los motores de gasolina de inyección directa.

La eficiencia del diésel moderno y de estos combustibles sintéticos han adquirido una relevancia fundamental en el mix energético que va a servir como herramienta de transición necesaria ante el estancamiento del coche eléctrico.

En este contexto, la UE ha suavizado ligeramente los plazos de la Euro-7, lo que ha dado un respiro a los fabricantes para seguir vendiendo estos motores de combustión e híbridos y, por lo tanto, seguir desarrollándolos y perfeccionándolos. Fabricantes que apostaron todo al 100% eléctrico para 2030 (como Mercedes Benz, Audi o Renault) están ya ajustando sus plantes ante esta falta de despegue de la demanda eléctrica.

El eléctrico gana adeptos, pero lentamente

La idea de que el coche eléctrico iba a dominar el mercado rápidamente se ha topado con muros difíciles de saltar, como el elevado precio de estos coches, aún caros para el ciudadano medio, la deficiente infraestructura de carga pública, y el valor de reventa, ya que el valor de los eléctricos usados está cayendo rápido frente a la confianza y durabilidad que ofrecen los térmicos de segunda mano.

Además, para ciertos perfiles, el diésel sigue sin tener rival. Se trata de la opción más lógica y económica para recorrer grandes distancias (más de 20.000 km al año), especialmente por autopista, y para los vehículos pesados: la autonomía de las furgonetas eléctricas y los SUVs grandes eléctricos no son rival para los vehículos diésel, capaces de recorrer entre 800 y 1.000 km sin parar.

Y por si estas ventajas no fueran suficientes, el diésel aún tiene un comodín bajo la manga: el HVO (Aceite Vegetal Hidrogenado), un combustible renovable que se fabrica a partir de residuos (aceites usados, grasas animales), que reduce las emisiones netas de CO2 hasta en un 90%, que es totalmente compatible con las unidades actuales y que no exige ningún cambio en estos motores para funcionar de forma casi neutra en carbono.

¿Diésel o eléctrico?

De este modo, los expertos de Alquiber sitúan la elección de diésel o eléctrico al código postal y el estilo de vida de cada uno. Si haces más de 20.000-25.000 km al año, especialmente a velocidad constante por autovía, tu mejor opción es el diésel, que exige menos logística y te ofrece un par motor y una autonomía imbatibles.

Sin embargo, si tienes la opción de cargar tu coche en casa (por la noche, con tarifa valle el coste por cada 100 km sale a menos de 2€), tus trayectos principales son cortos y por ciudad y no quieres saber nada de mantenimiento (te olvidas de aceites, filtros correas de distribución y pastillas de freno) ni de restricciones de las ZBE, deberás optar por la comodidad urbana y el ahorro diario de los eléctricos.