Novedad
Volkswagen ID.3 Neo, la evolución del primer compacto eléctrico de la marca
La nueva generación del ID.3, que se presenta en abril, mejorará la calidad y la tecnología del modelo que dió inicio a la gama de coches eléctricos de Volkswagen.
El Volkswagen ID.3, el compacto eléctrico que marcó el inicio de la familia ID., está a punto de entrar en su segunda gran fase de evolución y lo hace bajo el nombre ID.3 Neo, cuya presentación mundial se espera para mediados de 2026. El Neo representa la continuidad de la estrategia de Volkswagen de mejorar calidad, diseño y tecnología en sus modelos eléctricos.
Desde su lanzamiento original en 2020, el ID.3 ha experimentado actualizaciones importantes en software, conectividad y diseño. Inicialmente ofrecía autonomía suficiente para el uso diario, sistemas básicos de asistencia y un diseño moderno y compacto y la última generación incorporó mejoras en la interfaz de usuario, mayor calidad percibida en materiales y asistentes avanzados de conducción. Introdujo también nuevas versiones como ID.3 Pro, ID.3 GTX e ID.3 Pure.
Estas mejoras sentaron las bases del ID.3 Neo, que continuará esa trayectoria con nuevas funcionalidades, más eficiencia y un diseño más atractivo, según lo anunciado.
Qué esperar del nuevo Volkswagen ID.3 Neo
El ID.3 Neo llegará, previsiblemente, con un rediseño exterior más deportivo y moderno, incluyendo un frontal renovado y detalles de iluminación actualizados, en línea con los nuevos diseños y el nuevo lenguaje estético que Volkswagen viene aplicando a sus últimos modelos.
En el interior, se espera un equilibrio entre tecnología y ergonomía, con una combinación de pantallas digitales y botones físicos estratégicamente ubicados para un manejo más intuitivo, así como materiales de mayor calidad que refuercen la sensación premium del habitáculo.
El nuevo ID.3 Neo contará con la última generación de software de Volkswagen, que incluirá:
- Travel Assist mejorado con detección de semáforos y asistencia activa en ciudad y autopista.
- One Pedal Driving, que permite al vehículo recuperar energía y detenerse usando únicamente el pedal del acelerador.
- Vehicle-to-Load (V2L), función que permite alimentar dispositivos externos directamente desde la batería del vehículo con una potencia de hasta 3,6 kW.
- App store integrada en el sistema de infoentretenimiento, que permitirá descargar y activar aplicaciones de audio, vídeo, navegación, recarga y ocio de forma digital y específica para cada vehículo.
Rendimiento, batería y autonomía
Se espera que el ID.3 Neo mantenga la plataforma MEB de Volkswagen, optimizada con nuevas baterías de litio-hierro-fosfato (LFP) en las versiones de acceso y con mejoras tanto de hardware como de software. También será previsible una mejora en las cifras de autonomía como van a disfrutar otros de los modelos de la familia ID.
El ID.3 Neo simboliza la estrategia de Volkswagen de mantener su compacto eléctrico actualizado y competitivo, no solo en términos de autonomía y eficiencia, sino también en experiencia de usuario, conectividad y seguridad.
