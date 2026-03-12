Volkswagen ID.3 Neo, la evolución del primer compacto eléctrico de la marca

El Volkswagen ID.3, el compacto eléctrico que marcó el inicio de la familia ID., está a punto de entrar en su segunda gran fase de evolución y lo hace bajo el nombre ID.3 Neo, cuya presentación mundial se espera para mediados de 2026. El Neo representa la continuidad de la estrategia de Volkswagen de mejorar calidad, diseño y tecnología en sus modelos eléctricos.

Desde su lanzamiento original en 2020, el ID.3 ha experimentado actualizaciones importantes en software, conectividad y diseño. Inicialmente ofrecía autonomía suficiente para el uso diario, sistemas básicos de asistencia y un diseño moderno y compacto y la última generación incorporó mejoras en la interfaz de usuario, mayor calidad percibida en materiales y asistentes avanzados de conducción. Introdujo también nuevas versiones como ID.3 Pro, ID.3 GTX e ID.3 Pure.

Estas mejoras sentaron las bases del ID.3 Neo, que continuará esa trayectoria con nuevas funcionalidades, más eficiencia y un diseño más atractivo, según lo anunciado.

Qué esperar del nuevo Volkswagen ID.3 Neo

El ID.3 Neo llegará, previsiblemente, con un rediseño exterior más deportivo y moderno, incluyendo un frontal renovado y detalles de iluminación actualizados, en línea con los nuevos diseños y el nuevo lenguaje estético que Volkswagen viene aplicando a sus últimos modelos.

En el interior, se espera un equilibrio entre tecnología y ergonomía, con una combinación de pantallas digitales y botones físicos estratégicamente ubicados para un manejo más intuitivo, así como materiales de mayor calidad que refuercen la sensación premium del habitáculo.

Boceto del nuevo ID.3 Neo. / Volkswagen

El nuevo ID.3 Neo contará con la última generación de software de Volkswagen, que incluirá:

Travel Assist mejorado con detección de semáforos y asistencia activa en ciudad y autopista.

mejorado con detección de semáforos y asistencia activa en ciudad y autopista. One Pedal Driving, que permite al vehículo recuperar energía y detenerse usando únicamente el pedal del acelerador.

que permite al vehículo recuperar energía y detenerse usando únicamente el pedal del acelerador. Vehicle-to-Load (V2L) , función que permite alimentar dispositivos externos directamente desde la batería del vehículo con una potencia de hasta 3,6 kW.

, función que permite alimentar dispositivos externos directamente desde la batería del vehículo con una potencia de hasta 3,6 kW. App store integrada en el sistema de infoentretenimiento, que permitirá descargar y activar aplicaciones de audio, vídeo, navegación, recarga y ocio de forma digital y específica para cada vehículo.

Rendimiento, batería y autonomía

Se espera que el ID.3 Neo mantenga la plataforma MEB de Volkswagen, optimizada con nuevas baterías de litio-hierro-fosfato (LFP) en las versiones de acceso y con mejoras tanto de hardware como de software. También será previsible una mejora en las cifras de autonomía como van a disfrutar otros de los modelos de la familia ID.

Noticias relacionadas

El ID.3 Neo simboliza la estrategia de Volkswagen de mantener su compacto eléctrico actualizado y competitivo, no solo en términos de autonomía y eficiencia, sino también en experiencia de usuario, conectividad y seguridad.