Seat confirma un descenso en sus beneficios del 99,8% en 2025 pese a batir el récord histórico de ventas

La palabra 'resiliencia' se puso de moda durante la pandemia del coronavirus y en los últimos años suele flotar en el ambiente del sector de automoción afectado de un sinfín de vaivenes. Económicos, de componentes, medioambientales y geopolíticos. No es de extrañar, pues, que tras presentar el mejor resultado de ventas de su historia en 2025 el CEO de Seat S.A. (Seat+Cupra), Markus Haupt, se vea obligado a usarla: Resiliencia.

El grupo automovilístico español presentó oficialmente su balance del pasado año, y lo hizo en la intimidad del cuartel general de Cupra, junto a la fábrica de Martorell. Un acto inédito y es que por primera vez en mucho tiempo el acto dejó de ser público para ser vía streaming. Sin el calor de la gente. Tampoco es para tirarse de los pelos. Cuando presentas un balance de un millón de euros (cuando venías de mostrar 633 millones el año anterior) y lo haces en el ejercicio en el que has venido más coches de tu historia, es normal que apeles a la 'resiliencia'.

Markus Haupt en streaming / Seat

El martes el Grupo Volkswagen ya apuntó la cifra, y hoy Markus Haupt ha confirmado los números a travé de las ondas hertzianas (también conocidas como ondas de radio o electromagnéticas). Las marcas españolas Seat y Cupra bajaron en 2025 el beneficio operativo hasta un millón de euros, frente a los 633 millones de euros en 2024, un 99,8 % menos, debido a los aranceles al Tavascán de Cupra producido en China y mayores costes de producto, pese al incremento del volumen de negocios. Ese es el resumen ejecutivo.

Buena facturación

La facturación de Seat y Cupra mejoró hasta 15.272 millones de euros (un incremento del 5,1 % respecto a 2024) en "un entorno de mercado desafiante". A pesar de las dificultades del sector, la compañía asegura que "las entregas han impulsado estos resultados al alcanzar un máximo histórico de 586.300 vehículos", y admite que "el fuerte crecimiento en vehículos electrificados, con un aumento del 62,9% en PHEV (híbridos enchufables) y de un 65,9% en BEV (eléctricos puros), representa un resultado alentador de la clara estrategia de electrificación de la empresa, y es clave para cumplir con los objetivos de reducción de CO2".

Markus Haupt, CEO de Seat y Cupra / FERRAN NADEU

El CEO de la compañía, Markus Haupt, admite que "2025 ha sido un año de retos que nos ha impulsado a seguir hacia adelante. Nuestro sector al completo está sufriendo las consecuencias de un contexto económico, tecnológico y geopolítico inestable, por lo que estos resultados no nos sorprenden. Este es el precio de mantener nuestro total compromiso con la electrificación mientras aumentamos nuestros esfuerzos para convertir a España en un hub de la electromovilidad y fortalecer el futuro industrial de Europa. La transformación tiene un coste, pero ahora es el momento de seguir adelante con confianza y optimismo. Nos mantenemos fuertes, cumpliendo lo prometido e impulsando la competitividad en nuestro sector”.

Desde Seat señalan que las presiones externas y efectos financieros extraordinarios han afectado al resultado operativo, que refleja un millón de euros. Sin embargo, reconocen, que "la compañía ha continuado invirtiendo en su futuro y en convertir la planta de Martorell en una potencia de la automoción preparada para hacer más accesible la movilidad eléctrica en Europa. Con 6.200 millones de euros invertidos desde 2020, 2025 ha representado un pico en este ciclo con 1.300 millones de euros destinados a CAPEX e I+D. Este ha sido un factor relevante que ha impactado en el cash flow neto de la compañía, que es de 431 millones de euros negativos".

Seat S.A, no solo produjo más coches en 2025, si no que también aumentó sus ventas con 657.000 unidades (un 3,1 % más que en 2024). A efectos contables y como unidad de producción, estas cifras que incluyen los Audi A1 fabricados para la marca de los cuatro aros. El éxito de Cupra, que vendió más que Seat, se cimentó en el aumento de entregas del León y el Terramar.

La era Cupra Raval

El cierre del 'resiliente' 2025 ofrece una lectura clara: "los elevados costes asociados a la transformación hacia la electrificación, el impacto de efectos financieros extraordinarios, un mercado competitivo, mayores costes de producto y los aranceles adicionales al CupraTavascan, han sido decisivos para presentar unos beneficios menores". Patrik Andreas Mayer, vicepresidente ejecutivo de finanzas, admite que "nos hemos centrado en reducir nuestros costes de estructura de manera significativa, cerca de un 20%. Ahora nos centraremos en el corto plazo, manteniendo nuestro riguroso control de costes mientras fortalecemos la calidad de los márgenes para así proteger nuestras inversiones y continuar siendo competitivos”. El objetivo es alcanzar un 6% de rentabilidad sobre las ventas en 2030.

Cupra Raval / Cupra

La compañía mantuvo el foco durante el pasado año en la culmnación del proyecto que les debe devolver a cifras mayores: el Cupra Raval, que será presentado en sociedad el próximo 9 de abril. La transformación de la planta de Martorell está en su fase definitiva para acoger la producción de la plataforma eléctrica pequeña del Grupo Volkswagen (MEB21), y es que el Cupra Raval será el primer modelo del proyecto de la familia de coches eléctricos urbanos, liderado por Seat y Cupra para el Brand Group Core. El Volkswagen ID Polo también saldrá de la fábrica catalana.

Markus Haupt admite que la compañía "se encuentra al comienzo de una nueva era, y contamos con la ambición, la determinación y el equipo necesarios para liderarla. Estamos plenamente comprometidos con garantizar la solidez de la empresa, y estas medidas nos ayudarán a establecer una base sólida para afrontar los futuros retos y liderar el camino hacia la electrificación. Cada paso que damos reafirma nuestra convicción de que vamos por el camino correcto, construyendo un crecimiento empresarial sólido y sostenible y preparados para poner a Europa sobre ruedas eléctricas”.

La primera batalla para abandonar la 'resiliencia' y pasar a la ofensiva, parece ganada. Con el Cupra Raval en escena y la retirada de los aranceles del Cupra Tavascan (ensamblado en China) tras una árdua negociación en Bruselas, juegan a favor. El Tavascan heredará elementos estrenados en el Raval y el Born, recibiendo una actualización interior y de equipamiento. El modelo, que se vende en China con el logo de Volkswagen (también con el logo en color cobre), llega al mercado sin aranceles desde el pasado febrero y con importantes mejoras.