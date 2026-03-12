Qué cambia y que se mantiene igual, en el Nissan X-Trail 2026

Nissan acaba de presentar la actualización del X-Trail. Pero, ¿qué cambia y que se mantiene igual en esta renovación? Aunque la base del modelo permanece intacta, la versión 2026 introduce cambios que buscan actualizar su imagen, mejorar la conectividad y añadir nuevas ayudas a la conducción.

Nissan X-Trail 2026 / Nissan

Como es lógico, donde primero se aprecian los cambios es en su diseño exterior, con una parrilla V-Motion más ancha, y un aspecto general más limpio. A esto se suman llantas de aleación de 19 pulgadas con corte diamantado, nuevos detalles inferiores y retrovisores laterales en color negro. También aparecen nuevas luces LED traseras con firma lumínica nueva y dos colores inéditos en la gama: Sukumu Blue y Baja Storm, disponibles con configuración bitono.

El interior cuenta con nuevos materiales pensados para mejorar la sensación de calidad. Entre ellos destaca la tapicería de cuero Nappa Kussharo marrón oscuro, un acabado interior en madera marrón y una opción de cuero sintético de alta calidad.

Nissan X-Trail 2026 Adventure / Nissan

La actualización afecta también a la versión Adventure, que refuerza su estética con detalles en ‘rojo magma’ en llantas, parrilla, paragolpes y volante. Esta variante incorpora además logotipos en negro, referencias al monte Fuji en el portón trasero y una tapicería impermeable CellCloth diseñada para resistir agua, barro o equipamiento deportivo húmedo.

Google integrado

Donde se aprecia un claro avance es en el apartado tecnológico, donde el salto más relevante llega con el sistema NissanConnect con Google integrado. El uduario puede utilizar Google Assistant, descargar aplicaciones desde Play Store o acceder a información y actualizaciones sin necesidad de conectar el teléfono móvil.

Interior del Nissan X-Trail 2026 / Nissan

También se ha optimizado el sistema de cámaras. Ahora, el Around View Monitor con visión 3D permite ver el coche desde distintos ángulos gracias a cámaras exteriores gran angular. El conductor puede elegir entre ocho perspectivas diferentes para facilitar las maniobras en espacios reducidos. A esto se añaden dos funciones nuevas: la vista de capó invisible, que muestra la posición de las ruedas delanteras como si el capó fuese transparente, y el asistente de intersección, que amplía la visión frontal hasta 200 grados, ayudando a incorporarse en cruces con visibilidad limitada.

Pantalla central del Nissan X-Trail 2026 / Nissan

El sistema ProPILOT Assist también recibe mejoras que se notan, según Nissan, en reacciones más suaves en aceleración y frenada, además de un mantenimiento de carril más estable. También mejora el reconocimiento de señales de velocidad y la detección de señales de tráfico.

Qué se mantiene igual en el Nissan X-Trail 2026

Mientras el diseño y la tecnología se ponen al día, el Nissan X-Trail 2026 conserva la base mecánica y la estructura general que tantos éxitos han reportado a este modelo.

El SUV sigue utilizando la tecnología e-POWER, el sistema híbrido de Nissan en el que el motor eléctrico es el encargado de mover las ruedas mientras el motor de gasolina actúa como generador. De este modo, la gama mantiene dos configuraciones: a versión 2WD desarrolla 204 CV, mientras que la variante 4WD alcanza 213 CV. En prestaciones, el modelo acelera de 0 a 100 km/h en 8,0 segundos en la versión de tracción delantera y 7,0 segundos en la variante con tracción total. Cuando se combina con el sistema e-4ORCE, el modelo busca mejorar el agarre y la estabilidad en diferentes superficies.

Nissan X-Trail 2026 / Nissan

El equipamiento de confort también mantiene buena parte de sus elementos. Entre ellos figuran la pantalla de infoentretenimiento de 12,3 pulgadas, climatización de tres zonas, asientos delanteros y traseros calefactados, volante calefactado y parabrisas térmico.

La configuración interior tampoco cambia. El modelo mantiene la segunda fila deslizante 40/20/40, una solución que permite ajustar el espacio del habitáculo entre pasajeros y carga según las necesidades.

El Nissan X-Trail 2026 llegará al mercado en mayo de 2026, aunque por ahora no se ha facilitado el precio ni los mercados concretos en los que comenzará su comercialización.