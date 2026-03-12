El mapa que debes consultar antes de comprar un coche si quieres todas las ayudas del programa Auto+

La Unión Europea quiere echar un cable a los fabricantes europeos en su competencia directa con las marcas de automóviles chinas que han llegado con fuerza al continente. En esa línea varios países priorizan la adjudicación de ayudas y subvenciones a la compra de vehículos electrificados a su lugar de fabricación.

Uno de ellos es España, que anunciado el nuevo programa Auto+ ha dejado claro que va a dar más ayudas a los conductores que compren un coche eléctrico fabricado en Europa que a uno fabricado fuera. Y, por ejemplo, dónde está hecha la batería también influye en el cómputo total.

Para saber si el coche que se quiere comprar puede conseguir los 4.500 euros máximos de ayudas que reparte el programa Auto+ hay una herramienta que puede ayudar a elegir entre un modelo u otro. Se trata del Battery Atlas 2026, un informe del instituto RWTH Aachen University de Alemania.

Battery Atlas 2026

En este documento se recogen los datos de la cadena de valor europea de las baterías de ion litio de los vehículos electrificados. Aparecen desde los fabricantes de baterías hasta los de las celdas, los proveedores de materiales o incluso las empresas de control de calidad, pasando por aquellos que se dedican a producir componentes pasivos o instalaciones de pruebas de las baterías.

Obviamente, no todas las baterías de ion litio que se fabrican en la Unión Europea están destinadas a dar vida a un coche eléctrico, pero los gráficos del informe demuestran que un buen 50% del total sí se desarrollan con este fin. Igualmente, muestra la evolución de esta industria en el contexto europeo. Por ejemplo, si en 2010 había 10 compañías que se encargaban de producir y desarrollar módulos y packs de celdas para baterías, en este 2026 se han contabilizado 113.

. / Battery Atlas 2026

Eso sí, esta industria en general no deja de estar en un proceso de transformación que sufre altibajos y, en los últimos años, retrasos y cancelaciones de ciertos proyectos. Las idas y venidas del sector político europeo no favorecen la estabilización de este sector, tal y como se deduce del informe. Además, la competencia con fabricantes chinos no ha puesto las cosas fáciles a los fabricantes europeos, una lucha en la que ahora ya entran los gobiernos a mediar.

España, presente en la cadena de valor europea de las baterías

En la Unión Europea hay casi 40 fabricantes de baterías y cinco de ellos se encuentran en España. Si bien Alemania y los países del norte de europea han sido sede históricamente de este tipo de compañías, se ha visto un aumento de la presencia de países del este. Igualmente y según el informe, la mayoría de los proyectos en Europa utilizan equipos de origen europeo, pero en la fase inicial de desarrollo, contratos se otorgaron principalmente a proveedores asiáticos. No obstante, la tendencia actual se centra en modernizar instalaciones ya existentes y recuperar el 100% de la cadena de valor, con inversiones previstas de alrededor de 135 mil millones de euros para 2035.

En lo que se refiere a las baterías de estado sólido, en 2026 hay 8 fabricantes en fase de escalado y 7 en lanzamiento con presencia en Reino Unido, Noruega, Alemania, Países Bajos, Francia, Bélgica, Italia, España y Suiza. La mayoría se encuentran en etapas de investigación y desarrollo, pero reúne el potencial necesario para revolucionar el mercado en los próximos años según las estimaciones del RWTH Aachen University de Alemania.