Dinamarca ya vive en el futuro: el 81,6% de los coches nuevos vendidos son eléctricos

Dinamarca está demostrando que la transición hacia el coche eléctrico puede acelerarse mucho más rápido de lo que muchos imaginaban. Mientras en otros países el debate sigue centrado en cuándo llegará el cambio, allí ya es una realidad cotidiana: en febrero de 2026 el 81,6% de los coches nuevos matriculados fueron 100% eléctricos, una cifra que refleja un cambio profundo, estructural, tecnológico y cultural en la forma de entender la movilidad.

Pero el dato más llamativo aparece cuando miramos solo a los compradores particulares. En ese caso, el 94,4% de las compras fueron coches eléctricos. Es decir, casi 95 de cada 100 conductores que compraron un coche nuevo optaron por un modelo de batería, algo que en muchos mercados europeos todavía parece lejano, difícil o incluso utópico.

Dinamarca, aunque es un mercado pequeño, se ha convertido en una especie de laboratorio real, referente europeo, caso de estudio y ejemplo claro de cómo puede evolucionar el sector del automóvil cuando confluyen consumidores convencidos y políticas públicas bien diseñadas.

Dinamarca: el referente que muchos países empiezan a mirar

La electrificación del parque automovilístico danés no ha llegado de golpe, pero sí ha acelerado en los últimos años de forma muy notable. En febrero de 2026, más de ocho de cada diez coches nuevos ya eran eléctricos, consolidando una tendencia creciente, sólida, sostenida y muy difícil de revertir.

Este cambio refleja cómo el coche eléctrico ha dejado de ser una alternativa minoritaria, experimental, tecnológica o de nicho para convertirse en la opción principal para miles de conductores. Lo que hace apenas una década era una apuesta de futuro hoy se percibe como una elección lógica, eficiente, económica y cada vez más práctica.

Además, los resultados de ventas muestran que el mercado ya ha entrado en una fase de madurez, en la que diferentes marcas, segmentos, precios y tecnologías compiten entre sí dentro del propio universo eléctrico.

La combinación que explica el éxito

Si hay algo que explica el éxito del coche eléctrico en Dinamarca es la combinación de dos factores muy claros: políticas fiscales inteligentes y consumidores convencidos. Durante años el país ha desarrollado una estrategia basada en incentivos económicos, beneficios fiscales, infraestructura de recarga y una planificación energética coherente.

Este enfoque ha permitido que el vehículo eléctrico no solo sea una opción ecológica, sino también una alternativa económicamente competitiva, tecnológicamente fiable, fácil de usar y cada vez más accesible para una gran parte de la población.

A todo esto se suma una red de recarga eficiente, bien distribuida y pensada para facilitar el uso diario del coche eléctrico. El resultado es un ecosistema donde la movilidad eléctrica ya forma parte del día a día, de la planificación urbana, de la política energética y del imaginario colectivo del país.

El mercado danés acelera la transición eléctrica con casi el 95% de las compras particulares / Archivo

Los modelos que están dominando el mercado

El Toyota bZ4X lidera las ventas

Los datos de matriculaciones también muestran qué tipo de coches están impulsando esta transición. En febrero de 2026 el modelo más vendido en Dinamarca fue el Toyota bZ4X, con 1.364 unidades matriculadas, consolidándose como uno de los SUV eléctricos más populares del país.

Detrás de él aparece el Skoda Elroq, con unas 681 unidades, seguido del Volkswagen ID.4, el Skoda Enyaq y el Audi Q4 e-tron, que completan el grupo de modelos más vendidos del mercado.

El dominio de estos vehículos refleja una tendencia clara: los SUV eléctricos familiares, con buena autonomía, espacio interior, tecnología avanzada y un precio competitivo, se han convertido en el formato preferido por los compradores.

Además, el Tesla Model Y también mantiene una presencia destacada con unas 350 matriculaciones, confirmando que la competencia en el mercado eléctrico es cada vez más intensa.

Los 5 coches más vendidos en Dinamarca en febrero de 2026

Según los datos de matriculaciones del mercado danés, el ranking de los modelos más vendidos quedó así:

Toyota bZ4X – 1.364 unidades Skoda Elroq – 681 unidades Volkswagen ID.4 – 575 unidades Skoda Enyaq – 467 unidades Audi Q4 e-tron – 400 unidades

Este top 5 tiene un detalle muy significativo: todos los modelos son eléctricos. Esto demuestra hasta qué punto la combustión ha quedado relegada en las nuevas matriculaciones del país.

La combustión empieza a quedar atrás

Cuando se analizan los rankings de ventas en Dinamarca, resulta evidente que los modelos eléctricos no solo dominan el mercado, sino que prácticamente monopolizan las primeras posiciones. Los coches de gasolina o diésel han pasado a ocupar un papel residual, marginal, transitorio y cada vez menos relevante.

Esto confirma que el cambio no es simplemente una tendencia temporal, sino una transformación estructural, industrial, económica y social del sector automovilístico.

La combinación de oferta amplia, políticas estables, infraestructura sólida y consumidores convencidos ha creado un entorno en el que el coche eléctrico ya no se percibe como una apuesta de futuro, sino como el presente del mercado.

¿Cuánto tardarán otros países en seguir el mismo camino?

La gran pregunta ahora es cuánto tiempo tardarán otros mercados europeos en acercarse a cifras similares. Países como Noruega o Suecia ya están viviendo procesos muy avanzados de electrificación, mientras que otros todavía se encuentran en fases más tempranas de adopción.

En España, por ejemplo, el crecimiento de los coches eléctricos continúa, aunque todavía lejos de los porcentajes de los países nórdicos. Aun así, las matriculaciones de vehículos electrificados están aumentando con rapidez y ya representan una parte creciente del mercado.

Lo que demuestra el caso danés es que el cambio puede acelerarse de forma sorprendente cuando coinciden tecnología madura, infraestructura suficiente, políticas estables y una demanda real del mercado.

Si algo queda claro al mirar lo que ocurre en Dinamarca es que el futuro del automóvil eléctrico no es una promesa lejana. En algunos países de Europa, ese futuro ya es simplemente la nueva normalidad.