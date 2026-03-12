CFMOTO sigue dando pasos firmes en su consolidación en el mercado europeo y la nueva 800NK es uno de los mejores ejemplos de ello. La naked de media cilindrada de la firma china ya ha aterrizado en los concesionarios españoles con una receta que mezcla diseño agresivo, tecnología de última generación y un conjunto ciclo-motor pensado para disfrutar tanto en carretera como en el uso cotidiano.

CFMOTO 800NK: la naked que quiere agitar el segmento medio / @francescmonterophoto

A primera vista queda claro que la CFMOTO 800NK no quiere pasar desapercibida. Su estética angulosa, muy marcada por líneas afiladas y una presencia musculosa, transmite ese carácter deportivo que después se confirma al conducirla. Pero más allá de la imagen, el verdadero atractivo de esta naked reside en el equilibrio entre prestaciones, peso y tecnología.

En el corazón de la 800NK encontramos un motor bicilíndrico en línea de 799 cc, con doble árbol de levas en cabeza y un cigüeñal calado a 285 grados que le aporta personalidad en la entrega de potencia. Este propulsor desarrolla 94 CV a 9.250 rpm y un par máximo de 79 Nm a 8.000 rpm, cifras que la sitúan en una posición muy competitiva dentro del segmento de las naked de media cilindrada.

CFMOTO 800NK: la naked que quiere agitar el segmento medio / CFMOTO

Las prestaciones se combinan con una eficiencia notable, ya que el consumo homologado se queda en 5 litros a los 100 kilómetros, un dato que refuerza su carácter polivalente. Es una moto que invita a disfrutar en una carretera revirada pero que también resulta perfectamente utilizable en el día a día, ya sea para desplazamientos urbanos o escapadas de fin de semana.

La electrónica juega un papel importante en la experiencia de conducción. De serie incorpora control de tracción, embrague antirrebote y cambio rápido Quickshifter, un conjunto que mejora la eficacia al conducir y permite realizar cambios de marcha rápidos y precisos. A ello se suman tres modos de conducción -Street, Sport y Rain-, que adaptan la respuesta del motor según el escenario, y un práctico control de crucero que añade comodidad en trayectos largos por autopista.

CFMOTO 800NK: la naked que quiere agitar el segmento medio / CFMOTO

La parte ciclo está a la altura de las aspiraciones deportivas del modelo. El conjunto se articula en torno a un chasis tubular de acero que contribuye a mantener el peso en seco en unos contenidos 186 kg, una cifra que favorece la agilidad. Las suspensiones corren a cargo de KYB, con una horquilla invertida de 43 mm totalmente ajustable en compresión, extensión y precarga, mientras que detrás encontramos un amortiguador regulable en precarga y extensión.

El sistema de frenos lo firma J.Juan, con un doble disco delantero de 320 mm mordido por pinzas radiales y un disco trasero de 260 mm con pinza flotante de dos pistones. El conjunto se completa con neumáticos Maxxis Supermaxx ST, en medidas 120/70 R17 delante y 180/55 R17 detrás, que buscan un buen compromiso entre agarre deportivo y durabilidad.

CFMOTO 800NK: la naked que quiere agitar el segmento medio / CFMOTO

CFMOTO ofrece la 800NK en dos versiones: Sport y Advance. Ambas comparten la base técnica y elementos como la iluminación Full LED, pero la variante Advance eleva el nivel tecnológico con una pantalla táctil vertical MMI de ocho pulgadas. Este sistema integra funciones avanzadas como el arranque por proximidad mediante llave con Bluetooth o a través del teléfono móvil conectado al sistema T-BOX, que además permite comandos de voz y la duplicación de la pantalla del smartphone. También incorpora amortiguador de dirección, un detalle pensado para quienes buscan el máximo rendimiento dinámico.

Las dos versiones están disponibles en los colores Aerolite Grey y Nebula Black, cuentan con tres años de garantía oficial y ya se encuentran a la venta en España. El precio arranca en 7.495 euros para la 800NK Sport y 8.195 euros para la 800NK Advance, cifras que refuerzan su atractivo dentro de un segmento cada vez más competido.

Noticias relacionadas

Con esta propuesta, CFMOTO demuestra que su ambición va mucho más allá de ofrecer motos accesibles. La 800NK quiere jugar en la liga de las naked medias más interesantes del momento, combinando tecnología, prestaciones y un precio muy competitivo en una moto que promete sensaciones intensas cada vez que nos ponemos a conducirla.