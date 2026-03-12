Durante años se ha instalado la idea de que una indemnización por accidente de tráfico es una negociación lenta, casi una carrera de fondo en la que la cifra final mejora con el paso del tiempo. Sin embargo, los datos más recientes apuntan en otra dirección: el sistema se ha vuelto más rápido, más técnico y menos tolerante con los errores iniciales.

Así lo refleja el Ranking de Aseguradoras 2025, un informe que analiza el funcionamiento real del sector en España a partir de indicadores como los tiempos de negociación, el cierre completo de expedientes o la gestión de la defensa jurídica realizado por Calculatuindemnizacion.com. “Los datos de este año no hablan de un cambio brusco, sino de una realidad que se ha ido consolidando: el lesionado se mueve en un sistema muy rápido y muy técnico, donde la especialización es el único escudo real. Un mal planteamiento inicial no se corrige después”, explica Víctor Climent, CEO de la compañía.

El estudio dibuja un panorama claro: la eficiencia depende menos del tamaño de la compañía y más de cómo están organizados sus procesos internos y su capacidad de decisión.

Las aseguradoras más rápidas tras un accidente: qué compañías resuelven antes una indemnización / Archivo

Un mes frente a casi dos: el podio de la rapidez

Según el análisis, la media del sector tarda 54 días en cerrar un acuerdo de indemnización. Sin embargo, tres aseguradoras destacan por su capacidad para resolver expedientes con mayor rapidez: Verti: 29 días, Lagun Aro: 30 días y Mutua Madrileña: 42 días.

La diferencia es significativa. Para una persona que acaba de sufrir un accidente, cerrar la negociación en aproximadamente un mes frente a casi dos supone cuatro semanas menos de incertidumbre en un momento de especial vulnerabilidad física, emocional y económica.

El estudio también desmonta otra creencia extendida: un mayor volumen de expedientes no implica necesariamente procesos más lentos. Algunas compañías con una elevada carga de casos consiguen ser hasta un 20 % más rápidas que la media gracias a protocolos claros, equipos especializados y criterios de decisión definidos desde el primer momento.

La diferencia entre tres meses… o cuatro y medio

Más allá del acuerdo inicial, el informe analiza el llamado “Tiempo de Resolución”, que mide cuánto tarda un expediente en cerrarse por completo desde la entrega de la documentación.

Aquí el contraste vuelve a ser notable. En el mercado general, más del 40 % de los casos superan los 120 días de espera, es decir, más de cuatro meses.

Sin embargo, en el grupo de compañías más eficientes los tiempos se reducen considerablemente. Ejemplos como Génesis Auto (84,2 días), Qualitas Auto (86,5 días) o Verti (88,7 días) demuestran que el proceso puede resolverse en menos de tres meses.

En el extremo contrario, aseguradoras como FIATC o Catalana Occidente superan los 116 días, ampliando la diferencia hasta mes y medio respecto a las más ágiles.

Para el ciudadano, esa brecha se traduce en algo muy tangible: recuperar antes la normalidad o prolongar durante semanas el desgaste económico y emocional tras el accidente.

La nueva regla del sistema: empezar bien

Una de las conclusiones más relevantes del informe es que el sistema ya no premia la paciencia, sino la precisión desde el inicio.

Muchos afectados inician la reclamación por su cuenta confiando en que siempre habrá margen para reforzar el expediente más adelante. Sin embargo, el análisis apunta a lo contrario: las decisiones clave se toman en los primeros compases.

Documentación incompleta, daños mal argumentados o relatos poco consistentes pueden debilitar el caso desde el primer día. En un entorno cada vez más automatizado y protocolizado, lo que entra mal estructurado rara vez se corrige después.

“El éxito de una reclamación ya no se construye con el tiempo; se construye desde el minuto uno”, recalca Climent.

El obstáculo menos visible: la defensa jurídica

El estudio también pone el foco en un aspecto poco conocido para muchos asegurados: la libre elección de abogado.

En teoría, la mayoría de pólizas permite que el asegurado elija a un abogado externo, cuyo coste debe asumir la compañía. En la práctica, sin embargo, existe un obstáculo: los plazos de pago de los honorarios.

El informe sitúa el plazo medio de pago en 37 días tras finalizar el caso, aunque algunas aseguradoras lo prolongan hasta 60 o incluso 80 días, lo que supone hasta un 140 % más que la media.

Estos retrasos pueden desincentivar a algunos profesionales y empujar a los afectados a aceptar el abogado designado por la propia aseguradora, lo que en determinados casos puede limitar su margen de defensa.

Un sector más ágil… pero también más exigente

El panorama asegurador de 2025 refleja menos conflictividad judicial y una mayor madurez operativa del sector, pero también un entorno más técnico para los ciudadanos.

En este contexto, Calculatuindemnizacion.es consolida su posicionamiento en el ámbito legaltech tras gestionar 5.500 expedientes en el último año y acumular 70 millones de euros reclamados en todo el territorio nacional.

La rapidez que muestran algunas compañías es una buena noticia para los afectados. Pero esa ventaja solo se materializa si el expediente entra en el sistema bien documentado y correctamente planteado desde el principio.

La conclusión que deja el informe es clara: en el ecosistema asegurador actual, la clave ya no es esperar más tiempo para obtener una mejor indemnización, sino empezar el proceso con precisión desde el primer minuto.