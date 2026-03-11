Llega el Porsche Cayenne S Electric más equilibrado

Con 442 CV, el Cayenne Electric podría quedarse algo corto para los que busquen las prestaciones de un Porsche de pura raza, pero los 1.156 CV del Cayenne Turbo Electric son demasiado para el perfil de personas que compran el SUV alemán. Por ello, Porsche amplía la familia con el Porsche Cayenne S Electric, una versión que se coloca entre ambos y que apunta a ofrecer un equilibrio más razonable entre prestaciones, autonomía y equipamiento.

Porsche Cayenne Electric S / Porsche

El nuevo modelo desarrolla 544 CV (400 kW), aunque la cifra puede elevarse hasta 666 CV (490 kW) al activar Launch Control. Sobre el papel, ese empuje permite acelerar de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos y alcanzar 250 km/h de velocidad máxima, registros que lo sitúan claramente por encima de la versión de acceso.

La autonomía anunciada alcanza hasta 653 kilómetros en ciclo WLTP, una cifra que busca mantener el equilibrio entre prestaciones y eficiencia en un SUV eléctrico de este tamaño. Para alimentar el sistema eléctrico, el modelo recurre a una batería de 113 kW de capacidad energética bruta, compartida con los otros Cayenne Electric de la gama.

El sistema de propulsión del Cayenne S Electric cuenta con dos motores síncronos de imanes permanentes, uno en cada eje, lo que permite mantener la tracción total eléctrica característica del modelo. Y en materia de recarga, el SUV eléctrico admite potencias de hasta 400 kW en corriente continua, lo que permite pasar del 10 % al 80 % de la batería en menos de 16 minutos en condiciones óptimas. Porsche señala que factores como la temperatura de la batería o el nivel de carga inicial influyen en esos tiempos.

Porsche Cayenne Electric S / Porsche

Para ofrecer un comportamiento más deportivo que el Cayenne Electric ‘basico’, el ‘S’, equipa tecnologías que hasta ahora estaban reservadas al Turbo Electric, como el Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), un sistema que ajusta el reparto de par para mejorar la precisión en curva. También está disponible la suspensión Porsche Active Ride, diseñada para compensar los movimientos de la carrocería y mejorar la estabilidad, además del sistema de frenos Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) con pinzas amarillas.

El paquete Sport Chrono se suma a la lista de opciones, junto con la función Push-to-Pass, que permite disponer de 122 CV adicionales durante 10 segundos. A ello se añade el modo Track, que prepara la batería específicamente para ofrecer el máximo rendimiento en circuito.

Diseño similar al Turbo

De igual modo, el Cayenne S Electric hereda algunos elementos estéticos del Turbo para ofrecer una estética más deportiva, como faldones delantero y trasero específicos en gris Volcano metalizado, acompañados de inserciones y difusor pintados en el color de la carrocería. Las llantas Cayenne S Aero de 20 pulgadas completan el conjunto exterior, que busca diferenciar esta versión dentro de la gama sin romper con el diseño general del modelo.

Porsche Cayenne Electric S / Porsche

Como ocurre con el resto de la gama, Porsche plantea el Cayenne S Electric como un modelo altamente configurable. El cliente puede elegir entre trece colores exteriores y diferentes combinaciones interiores. Dentro de esa estrategia aparece la línea de productos ‘Style’, desarrollada por Style Porsche junto a Exclusive Manufaktur. El primer ejemplo es el paquete interior Style, disponible para todas las versiones del Cayenne Electric.

Este paquete combina el color exterior verde Mystic metalizado con un interior en cuero de dos tonos, negro y verde Delgada. La tapicería se extiende por los asientos Comfort ajustables en 14 posiciones, los paneles de puerta y los cinturones de seguridad en la misma gama cromática.

Porsche Cayenne Electric S / Porsche

Las molduras decorativas de aluminio se pintan en verde Izabal, mientras que el volante deportivo GT incorpora pespuntes en ese mismo tono y una marca a las 12. Detalles como el cronómetro Sport Chrono, la brújula o el medidor de potencia del cuadro de instrumentos repiten también ese acabado.

El conjunto se completa con elementos en plata suave, umbrales de puerta iluminados con la denominación del modelo y una llave acabada en verde Izabal que se entrega en un estuche con costuras a juego.

Noticias relacionadas

Precio del Porsche Cayenne Electric S

Los pedidos del Porsche Cayenne S Electric ya están abiertos y el modelo tiene un precio final en España de 130.154 euros. Con su llegada, la gama queda estructurada en tres niveles claros: Cayenne Electric, Cayenne S Electric y Cayenne Turbo Electric.