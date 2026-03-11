Malta ofrece hasta 25.000 euros a los jóvenes para que dejen de conducir durante cinco años

En lugar de construir nuevas carreteras o endurecer las normas de tráfico, Malta ha optado por una solución poco habitual para afrontar uno de sus mayores problemas: el tráfico. El Gobierno ha puesto en marcha una estrategia que consiste en pagar a los conductores para que dejen de conducir durante un tiempo, con el objetivo de reducir la congestión en las carreteras del país.

El país mediterráneo ha comenzado a aplicar un programa que ofrece hasta 25.000 euros a los conductores que entreguen su carnet durante cinco años. Además del incentivo económico, quienes participen en la iniciativa podrán utilizar transporte público de forma gratuita durante todo ese periodo.

La medida fue anunciada en abril de 2025, pero ha empezado a aplicarse a comienzos de 2026. El objetivo del Gobierno es claro, reducir el número de coches circulando en un país donde el tráfico se ha convertido en una preocupación creciente.

Quién puede acceder a la ayuda

El programa está dirigido a jóvenes menores de 30 años que cumplan una serie de requisitos. Entre ellos, haber residido en Malta al menos siete años, contar con el permiso de conducir tipo B y no haber sufrido la retirada del carnet en los últimos doce meses. Además, la licencia debe haber sido expedida por un país de la Unión Europea.

El incentivo económico no se paga de una sola vez. Los participantes recibirán cinco pagos anuales, hasta alcanzar los 25.000 euros al final del periodo.

Una vez cumplidos los cinco años, quienes quieran recuperar su permiso deberán realizar 15 horas de clases de conducción en una autoescuela autorizada, como parte del proceso para volver a obtener la licencia.

Cuidado con estas acciones en la carretera / Getty Images

Las primeras solicitudes

Según el ministro de Transporte maltés, Chris Bonett, alrededor de 100 jóvenes ya han entregado su carnet para beneficiarse del programa. De hecho, las solicitudes registradas hasta ahora ya superan el 50% del presupuesto previsto para la iniciativa.

Sin embargo, la medida no está exenta de críticas. Algunos ciudadanos han cuestionado su efectividad tras conocerse testimonios anónimos de jóvenes que han solicitado la ayuda pese a utilizar el coche muy poco.

Algunos de ellos aseguran que nunca conducían, mientras que otros admiten hacerlo solo una vez cada tres meses. Esto ha generado dudas sobre si el programa realmente logrará reducir el número de vehículos que circulan diariamente por las carreteras del país.

Un problema creciente de vehículos

Las cifras oficiales reflejan la dimensión del problema. Según la Autoridad de Estadísticas de Malta, solo en el último trimestre de 2025 se registraron 3.265 vehículos nuevos, lo que equivale a unos 35 coches adicionales cada día.

A finales de ese mismo año había 457.403 vehículos registrados en el país, una cifra muy elevada si se tiene en cuenta que Malta cuenta con algo más de 570.000 habitantes.

Con estos datos sobre la mesa, el Gobierno apuesta por esta medida poco convencional para intentar aliviar el tráfico. La incógnita ahora es si pagar a los conductores para que no conduzcan será suficiente para cambiar la movilidad en la isla.