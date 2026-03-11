La Guardia Civil alerta sobre las distracciones al volante: estas son las más comunes y sus posibles multas

Conducir exige mantener la atención en todo momento. En cada trayecto no solo está en juego la seguridad del propio conductor, sino también la de todas las personas que comparten la vía: otros vehículos, motoristas, ciclistas y peatones. Un simple despiste puede convertirse en una situación de riesgo en cuestión de segundos.

Aun así, muchos conductores siguen realizando acciones que desvían su atención de la carretera. El uso del teléfono móvil es uno de los ejemplos más habituales y, al mismo tiempo, una de las principales causas de accidentes de tráfico. Basta una mirada rápida a la pantalla para perder la percepción de lo que ocurre alrededor.

Con el objetivo de concienciar a los conductores, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha compartido recientemente un vídeo en redes sociales en el que repasa algunas de las distracciones más frecuentes al volante, muchas de ellas aparentemente insignificantes, pero capaces de provocar un accidente en un instante.

Las distracciones más habituales al conducir

En el vídeo, la Guardia Civil recuerda que hay numerosas acciones cotidianas dentro del vehículo que pueden apartar la atención de la carretera.

Entre las más comunes se encuentran manipular el GPS mientras el vehículo está en marcha, abrir la guantera para buscar algún objeto, comer o beber durante la conducción o mantener discusiones dentro del coche. Incluso mirar el móvil aunque esté colocado en un soporte puede suponer un riesgo si el conductor desvía la vista de la carretera.

Sin embargo, la principal causa de distracción sigue siendo el teléfono móvil. Aunque solo se consulte la pantalla durante un segundo, ese breve instante es suficiente para recorrer varios metros sin prestar atención a lo que ocurre en la vía.

Qué dice la ley sobre el uso del móvil al volante

La normativa española es clara respecto al uso del teléfono mientras se conduce. La reforma de la Ley de Tráfico que entró en vigor en 2022 endureció las sanciones y eliminó cualquier margen de interpretación.

Desde entonces, no solo se sanciona utilizar el móvil, sino también sostenerlo con la mano mientras se conduce, incluso si no se está utilizando activamente.

El artículo 76 de la Ley de Tráfico considera infracción grave:

Utilizar o sujetar con la mano un teléfono móvil mientras se conduce .

. Conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil .

. Conducir utilizando manualmente navegadores o sistemas de comunicación .

. Llevar en el vehículo mecanismos de detección de radares o cinemómetros.

La sanción por usar el móvil al volante es de 200 euros y la retirada de seis puntos del carnet de conducir, una de las penalizaciones más severas de la normativa actual.

Multas por otras distracciones al conducir

Otras acciones que también implican distracción, como comer, beber, manipular el GPS o buscar objetos dentro del coche, pueden suponer sanciones económicas que suelen situarse entre los 80 y los 200 euros, dependiendo de la situación detectada por los agentes.

En estos casos, normalmente no se retiran puntos del carnet, aunque las autoridades recuerdan que este tipo de comportamientos reducen la atención del conductor y pueden generar situaciones de peligro en cuestión de segundos.

Los socavones también preocupan a los conductores

Tras la publicación del vídeo, muchos usuarios han señalado en los comentarios otro motivo de distracción que consideran cada vez más habitual: el mal estado de algunas carreteras.

En particular, varios conductores mencionan los socavones y baches que han aparecido en distintas vías tras las intensas lluvias registradas en España a comienzos de 2026. Según explican, esquivar estos desperfectos se ha convertido en una tarea frecuente durante la conducción.

Intentar evitar un bache o un hundimiento en la calzada puede obligar al conductor a realizar maniobras bruscas, con el riesgo de reventar un neumático o perder el control del vehículo. Para muchos, el estado actual de algunas vías añade una preocupación más a la conducción diaria.

Por ello, desde la Guardia Civil insisten en la importancia de mantener siempre la máxima atención al volante y evitar cualquier acción que pueda apartar la vista de la carretera, aunque solo sea durante unos segundos.