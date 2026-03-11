Es habitual que DS Automobiles, la marca de lujo del grupo Stellantis, haga ediciones especiales de sus vehículos, en donde combinan la tecnología con el lujo refinado de la marca.

Lo hizo con el DS 3 Crossback Toits de Paris, inspirada en los tejados de París, con toques de gris-azul y diseño tecnológico. El DS 9 Opéra Premiére, enfocada en el máximo refinamiento y acabados de alta gama. El DS 7 Crossback Louvre, una edición exclusiva en asociación con el famoso museo, caracterizada por sus toques culturales y de lujo; y otras tantas dedicadas a diferentes personajes de las letras francesas.

Ahora le toca el turno al deporte con la gama Performance Line, inspirada en el monoplaza de Fórmula E, el DS E-TENSE FE25. Esta serie está disponible para los modelos DS 3, DS 4 y DS 7 y, como no podía ser de otra manera, la imagen deportiva es la principal protagonista.

DS Automobiles homenajea a la Fórmula E / DS

Hay varios aspectos que son comunes tanto en el interior como en el exterior de los tres vehículos protagonistas de esta edición especial.

Es fácil distinguir a estos vehículos de la gama Performance Line, ya que en el pilar “C” aparece un motivo que hace referencia al monoplaza de Fórmula E, haciendo referencia a su carácter deportivo y su vínculo con la competición.

DS Automobiles homenajea a la Fórmula E / DS

Otra característica especial es la insignia “DS Performance Line” que se integra en el capó, mostrando su identidad única. Las cubiertas de los retrovisores exteriores y los tapa-bujes de las llantas están en color dorado satinado. La parrilla negra con insignia también está en color oro y su techo negro de serie, enfatizan su elegancia. El interior tiene una inspiración transversal con un aspecto deportivo.

Después cada coche tiene su personalización. En el DS3 las llantas de aluminio son de 17 pulgadas, y en lo que a motorizaciones se refiere, ofrece un híbrido autorecargable de 145 CV de potencia, y un 100% eléctrico con 400 kilómetros de autonomía, que se pueden estirar hasta los 600 en ciclo urbano.

DS Automobiles homenajea a la Fórmula E / DS

En el DS 3, el número va en dorado, ofreciendo un híbrido enchufable con 240 CV y 82 de autonomía en modo eléctrico, un 100% eléctrico con 449 kilómetros de autonomía y 213 CV. Un híbrido autorecargable de 145 CV y un diésel Blue HDI de 130 CV.

Por último, el DS 7 Performance Line sale al mercado con una versión Blue HDI 130, con transmisión automática de ocho velocidades. En un futuro próximo comercializarán una versión híbrida enchufable de 225 CV de potencia.