El conductor europeo promedio se muestra descontento con las ayudas para la compra de eléctricos
El 65% de los encuestados a nivel mundial considera que las ayudas de los gobiernos a la compra de coches nuevos son poco claras; y el 71%, que son inestables
El “Observatorio Cetelem de la automoción en Europa en 2026” ofrece una interesante visión a nivel mundial, europeo y de cada país en particular, del papel que los consumidores creen que deben desempeñar los fabricantes y los gobiernos para reactivar el mercado del automóvil.
A través de este hemos podido saber que el 88% de las personas encuestadas, (91% en España), cree que el mercado necesita reactivarse, con porcentajes más altos en países con marcas fuertes y una potente industria del automóvil.
El papel de los gobiernos es esencial
La mayoría de los encuestados cree que las políticas públicas de ayuda a la compra de coches nuevos adolecen de una clara falta de transparencia. El 65% considera que las ayudas a la compra son poco claras, con Japón (83%) y Portugal (82%) a la cabeza de esta percepción. La media de la Unión Europea es del 68%, con Francia (73%), España e Italia (70%), y Alemania, (69%), por encima de la media.
A esta crítica por la falta de claridad de las políticas se suma otra igualmente relevante: su inestabilidad, que a menudo es la causa de la primera. De nuevo, en todos los países una clara mayoría señala esta falta de estabilidad, con un 71% de las respuestas, destacando Italia, Japón, Francia y Portugal. España también se muestra crítico en este sentido con un 76% de encuestados que opina que estas políticas cambian constantemente.
Siguen faltando ayudas
El 77% de los encuestados cree que para incentivar la compra de un coche nuevo, las autoridades públicas deberían ofrecer ayudas a la compra. En España, el 84% de los encuestados lo cree, porcentaje solo superado por Turquía (99%), China (88%) e Italia (85%).
Para un 74% de los encuestados, las autoridades públicas deberían controlar los precios de los coches para incentivar la compra, con España dos puntos por encima de la media, Japón (51%) y Estados Unidos (58%), en las posiciones más bajas; y Turquía (92%), China (88%), Italia (83%) y Francia (81%), con los porcentajes más altos.
En menor medida, los conductores también se muestran de acuerdo con el apoyo financiero que las autoridades públicas deberían prestar a los fabricantes para impulsar el mercado (62%). España es uno de los países europeos con el porcentaje más elevado de conductores encuestados a favor de esta medida con un 66%, 4 puntos por encima de la media total y 9 puntos por encima de la media de la UE.
Los fabricantes deben ser protagonistas
Los fabricantes de automóviles siguen siendo populares para los usuarios. Tres de cada cuatro conductores encuestados (75%), tienen una imagen buena o muy buena de ellos. China (87%), muestra el porcentaje más alto, mientras que Italia (66%), tiene el más bajo. España presenta uno de los porcentajes más altos (79%).
Cuando se pregunta a los usuarios si se sienten muy vinculados a determinadas marcas de coches, los Chinos se sitúan en cabeza, con una respuesta afirmativa en el 85% de los casos; con Turquía (78%), Estados Unidos (76%) y Alemania (75%) justo por detrás. España (65%), está cuatro puntos por debajo de la media europea.
