El conductor europeo promedio se muestra descontento con las ayudas para la compra de eléctricos

El “Observatorio Cetelem de la automoción en Europa en 2026” ofrece una interesante visión a nivel mundial, europeo y de cada país en particular, del papel que los consumidores creen que deben desempeñar los fabricantes y los gobiernos para reactivar el mercado del automóvil.

A través de este hemos podido saber que el 88% de las personas encuestadas, (91% en España), cree que el mercado necesita reactivarse, con porcentajes más altos en países con marcas fuertes y una potente industria del automóvil.

El papel de los gobiernos es esencial

La mayoría de los encuestados cree que las políticas públicas de ayuda a la compra de coches nuevos adolecen de una clara falta de transparencia. El 65% considera que las ayudas a la compra son poco claras, con Japón (83%) y Portugal (82%) a la cabeza de esta percepción. La media de la Unión Europea es del 68%, con Francia (73%), España e Italia (70%), y Alemania, (69%), por encima de la media.

La mayoría de los encuestados cree que las políticas públicas de ayuda a la compra de coches nuevos adolecen de una clara falta de transparencia / Observatorio Cetelem

A esta crítica por la falta de claridad de las políticas se suma otra igualmente relevante: su inestabilidad, que a menudo es la causa de la primera. De nuevo, en todos los países una clara mayoría señala esta falta de estabilidad, con un 71% de las respuestas, destacando Italia, Japón, Francia y Portugal. España también se muestra crítico en este sentido con un 76% de encuestados que opina que estas políticas cambian constantemente.

Siguen faltando ayudas

El 77% de los encuestados cree que para incentivar la compra de un coche nuevo, las autoridades públicas deberían ofrecer ayudas a la compra. En España, el 84% de los encuestados lo cree, porcentaje solo superado por Turquía (99%), China (88%) e Italia (85%).

Para un 74% de los encuestados, las autoridades públicas deberían controlar los precios de los coches para incentivar la compra, con España dos puntos por encima de la media, Japón (51%) y Estados Unidos (58%), en las posiciones más bajas; y Turquía (92%), China (88%), Italia (83%) y Francia (81%), con los porcentajes más altos.

En menor medida, los conductores también se muestran de acuerdo con el apoyo financiero que las autoridades públicas deberían prestar a los fabricantes para impulsar el mercado (62%). España es uno de los países europeos con el porcentaje más elevado de conductores encuestados a favor de esta medida con un 66%, 4 puntos por encima de la media total y 9 puntos por encima de la media de la UE.

Los fabricantes de automóviles siguen siendo populares para los usuarios / Observatorio Cetelem

Los fabricantes deben ser protagonistas

Los fabricantes de automóviles siguen siendo populares para los usuarios. Tres de cada cuatro conductores encuestados (75%), tienen una imagen buena o muy buena de ellos. China (87%), muestra el porcentaje más alto, mientras que Italia (66%), tiene el más bajo. España presenta uno de los porcentajes más altos (79%).

Cuando se pregunta a los usuarios si se sienten muy vinculados a determinadas marcas de coches, los Chinos se sitúan en cabeza, con una respuesta afirmativa en el 85% de los casos; con Turquía (78%), Estados Unidos (76%) y Alemania (75%) justo por detrás. España (65%), está cuatro puntos por debajo de la media europea.