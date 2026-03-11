Audi celebra los 50 años del motor de cinco cilindros con un RS3 muy especial

Audi celebra medio siglo de su motor de cinco cilindros con el Audi RS 3 competition limited, una edición especial limitada a 750 unidades que incorpora una combinación de ajustes técnicos y detalles exclusivos pensados para elevar su deportividad.

Audi RS 3 Competition Limited / Audi

Por supuesto, bajo el capó mantiene el motor cinco cilindros 2.5 TFSI, que entrega 400 CV y 500 Nm, cifras que le permiten lanzar al compacto de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 290 km/h. Sobre el papel, ese rendimiento sigue apoyándose en una de las características más reconocibles del modelo: el sonido que produce su orden de encendido 1-2-4-5-3, responsable del timbre tan particular del motor.

Esa acústica se acentúa en esta versión mediante el sistema de escape deportivo RS y una reducción del aislamiento en la zona del mamparo del motor, lo que hace que el sonido llegue con más presencia al habitáculo. Además, las válvulas del escape se abren antes cuando se seleccionan los modos Dynamic, RS Performance y RS Torque Rear del sistema Audi drive select, lo que intensifica el rugido del cinco cilindros durante la aceleración.

Chasis ajustable

La mayor diferencia frente a otros RS 3 está en el chasis del competition limited. Por primera vez el modelo incorpora una suspensión coilover ajustable, acompañada de una barra estabilizadora trasera más rígida. El conjunto trabaja junto al conocido torque splitter del RS 3, capaz de repartir el par de forma totalmente variable entre las ruedas traseras.

Audi RS 3 Competition Limited Sedán / Audi

Los amortiguadores permiten un ajuste en tres vías que modifica compresión a alta y baja velocidad, además del rebote. La compresión a baja velocidad puede configurarse en 12 posiciones, la de alta velocidad en 15 pasos y el rebote en 16 ajustes, lo que abre la puerta a adaptar el comportamiento del coche tanto al estilo de conducción como a las condiciones del asfalto. El propio vehículo incluye un manual de configuración y las herramientas necesarias para realizar esos reglajes, algo indispensable si se quier ajustar el coche al milímetro en un track day.

También se ha reforzado la frenada con discos carbocerámicos con pinzas rojas, y con la posibilidad de montar neumáticos semi-slick Pirelli PZero Trofeo R. También la aerodinámica se revisa con un deflector delantero dividido y nuevos alerones que reducen la elevación en ambos ejes, mientras que en el Sportback aparece un alerón de techo específico.

Detalles exclusivos

La estética del modelo también se refuerza con elementos de carbono mate en zonas como carcasas de retrovisores, faldones laterales, difusor o alerón trasero, además de dos pequeños alerones frontales superpuestos que amplían visualmente la anchura del coche. Las llantas de 19 pulgadas con diseño de diez radios cruzados se rematan en color oro Neodimio mate, un tono que también aparece en varios elementos del interior.

Interior del Audi RS 3 Competition Limited / Audi

La carrocería puede elegirse en tres colores: gris Daytona, blanco Glaciar mate y un llamativo verde Malaquita, que recuerda al Audi Sport quattro de la época dorada de los rallies. Incluso los faros Matrix LED incluyen un guiño al motor, ya que al abrir o cerrar el coche iluminan sus segmentos siguiendo el patrón 1-2-4-5-3.

En el habitáculo se mezcla el negro, oro Neodimio y blanco Jengibre. Los asientos deportivos RS utilizan microfibra Dinamica en la zona central y cuero en los refuerzos, mientras que varias superficies muestran el nombre del modelo o la numeración de la serie. La instrumentación digital adopta un fondo blanco inspirado en el Audi RS2 Avant de 1994, primer RS de cinco cilindros.

Interior del Audi RS 3 Competition Limited / Audi

Quien se haga con este coche se asegura tener una pieza de coleccionista, ya que en España la marca prevé una presencia muy limitada. Solo llegarán 25 unidades del RS 3 Sportback competition limited, con un precio desde 135.000 euros, repartidas entre 15 coches en gris Daytona, 8 en verde Malaquita y 2 en blanco Glaciar mate. Las primeras entregas están previstas a mediados de 2026.