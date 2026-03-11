Las 3 averías más comunes tras el invierno que pueden costarte hasta 1.400 euros

Con el final del invierno y la vuelta al uso habitual del coche, muchos conductores en España comienzan a detectar fallos que no se manifestaron durante los meses más fríos. El frío extremo, la humedad, los trayectos cortos y los periodos prolongados con el vehículo parado generan un desgaste silencioso que suele aflorar semanas después, cuando las temperaturas empiezan a subir.

Aunque existen averías que se repiten durante todo el año —como los problemas de batería o motor—, el invierno provoca un aumento significativo de determinados fallos mecánicos y electrónicos, especialmente sensibles a las bajas temperaturas y a la humedad.

Un análisis realizado por Carly -plataforma especializada en diagnóstico automotriz- basado en 513.671 diagnósticos efectuados en España entre octubre de 2025 y la actualidad, identifica las tres averías que más aumentan tras el invierno, así como su probabilidad de aparición y su coste real de reparación en el mercado español. Son las siguientes:

1. Problemas de arranque en frío (64 % de los casos)

Especialmente habituales en vehículos diésel, estos fallos se traducen en arranques difíciles o incluso imposibles tras noches de bajas temperaturas. Aunque en algunos casos la reparación puede ser sencilla, se trata de una de las averías más costosas asociadas al invierno.

El coste puede oscilar desde 366 euros en los casos más leves, como una bujía o un fusible defectuoso, hasta más de 1.389 euros cuando el fallo afecta a la unidad de control del sistema de precalentamiento.

2. Fallos en el sistema de refrigeración auxiliar (68 %)

Durante el invierno, este sistema trabaja bajo mayor presión, especialmente en trayectos cortos y uso urbano. Cuando se producen fallos, suelen pasar desapercibidos hasta que aparecen avisos en el cuadro o problemas de sobrecalentamiento.

El coste medio de reparación se sitúa entre 498 y 784 euros, dependiendo del componente afectado.

3. Averías en sensores de climatización y calidad del aire (76 %)

La combinación de humedad, frío y uso intensivo del climatizador incrementa los fallos en los sensores del sistema de ventilación. Aunque inicialmente pueden parecer problemas menores, ignorarlos puede derivar en averías más complejas.

El coste de sustitución suele oscilar entre 280 y 395 euros, en función de si el origen es un simple fusible o un sensor defectuoso.

¿Por qué estas averías aparecen después del invierno?

Muchos de estos problemas no inmovilizan el vehículo de inmediato, pero actúan como fallos progresivos. Si no se revisan a tiempo, pueden derivar en averías más graves y facturas considerablemente más altas durante la primavera.

Desde Carly señalan que este patrón se repite cada año: pequeños fallos detectables durante el invierno acaban convirtiéndose en reparaciones de cuatro cifras semanas después.