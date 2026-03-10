MV Agusta entra con decisión en uno de los segmentos más dinámicos del mercado actual: el de las travel enduro. Y lo hace con una propuesta clara y sin medias tintas. La nueva Enduro Veloce representa la interpretación más prestacional y completa de la marca italiana dentro de esta categoría, una moto pensada para viajar lejos, afrontar pistas y disfrutar del asfalto con el carácter deportivo que siempre ha definido a MV Agusta.

En un momento en el que muchas marcas optan por estrategias de precio base atractivo acompañado de largos catálogos de extras, MV Agusta plantea un enfoque diferente. La Enduro Veloce llega completamente equipada desde el primer momento, con todos sus sistemas electrónicos y componentes premium instalados de fábrica. Sin paquetes opcionales que desbloquear, sin activaciones de software posteriores ni visitas adicionales al taller. La idea es sencilla: ofrecer una moto lista para conducir y viajar desde el primer día.

MV Agusta Enduro Veloce: la travel enduro que llega completa desde el primer kilómetro / MV Augusta

Esta filosofía cobra especial sentido en un segmento donde, una vez equipados con elementos comparables, muchos modelos rivales terminan acercándose -o incluso superando- el precio final de la propuesta italiana. De esta forma, la Enduro Veloce se posiciona como una alternativa competitiva dentro del universo de las trail premium, combinando prestaciones, equipamiento y exclusividad en un único paquete.

La electrónica juega un papel fundamental en esta nueva MV Agusta. Todo el sistema está integrado desde su concepción para ofrecer una experiencia de conducción coherente y precisa, con múltiples ayudas pensadas tanto para el asfalto como para la aventura fuera de él. Entre ellas destaca la plataforma inercial IMU de seis ejes, que coordina funciones como el ABS con asistencia en curva, el control de tracción con ocho niveles y el control de elevación de la rueda delantera.

MV Agusta Enduro Veloce: la travel enduro que llega completa desde el primer kilómetro / MV Augusta

El piloto dispone además de tres modos de conducción más uno personalizable, quickshifter bidireccional, control del freno motor, control de crucero y múltiples ajustes relacionados con la respuesta del acelerador, la sensibilidad del gas o el mapa de par motor. Todo ello permite adaptar la moto con precisión a cada situación, desde largos viajes por autopista hasta pistas de tierra.

Pensando precisamente en esa doble naturaleza, la Enduro Veloce contempla dos configuraciones específicas de neumáticos, una orientada al asfalto y otra al uso off-road. En cada caso, la electrónica adapta automáticamente su calibración para optimizar el rendimiento, la seguridad y el control según el terreno.

MV Agusta Enduro Veloce: la travel enduro que llega completa desde el primer kilómetro / MV Augusta

La moto refuerza su vocación viajera con un equipamiento de serie poco habitual en el segmento. De fábrica incorpora maletas laterales de aluminio con su estructura de anclaje, barras de protección, faros antiniebla, caballete central y neumáticos Bridgestone AT41, elementos que en muchas rivales forman parte de costosos paquetes opcionales.

Todo ello se combina con el diseño inconfundible de MV Agusta, donde la elegancia italiana y el espíritu deportivo siguen muy presentes incluso en una trail concebida para recorrer miles de kilómetros. Para reforzar su personalidad, la marca introduce además dos nuevas combinaciones cromáticas: Nero Intenso/Grigio Antracite y Bianco Perlato RC/Blu Nordico.

MV Agusta Enduro Veloce: la travel enduro que llega completa desde el primer kilómetro / MV Augusta

El auge global de las motos adventure explica el lanzamiento de modelos como esta Enduro Veloce. Cada vez más usuarios buscan una motocicleta capaz de conducir cómodamente en el día a día, viajar largas distancias y aventurarse fuera del asfalto con garantías. En este contexto, MV Agusta apuesta por una interpretación que combina altas prestaciones, tecnología avanzada y un equipamiento completo desde el primer momento.

La MV Agusta Enduro Veloce tiene un precio de 20.999 euros en el mercado italiano y cuenta con cinco años de garantía de fábrica, una cifra que refuerza su posicionamiento como una travel enduro premium pensada para quienes quieren una moto lista para la aventura sin tener que pasar por la larga lista de opciones del configurador.

Noticias relacionadas

En definitiva, una trail que mantiene el ADN deportivo de la casa de Varese pero que amplía horizontes hacia la aventura y los grandes viajes. Porque, al final, de eso se trata: de subirnos a su grupo, arrancar y simplemente empezar a conducir hacia el siguiente destino.