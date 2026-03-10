La DGT vigilará esta semana este comportamiento entre los conductores

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado que intensificará esta semana la vigilancia del uso del cinturón y los sistemas de retención infantil, las sillitas, en una campaña que se prolongará hasta el domingo y que se desarrollará tanto en vías urbanas como interurbanas.

Durante esta semana los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, junto con policías autonómicas y municipales, aumentarán los controles sobre el uso de los sistemas de seguridad, con especial atención a todos los ocupantes del vehículo, sin importar si viajan en los asientos delanteros o traseros.

¿Cómo hay que ponerse el cinturón?

Como ya sabrás, el uso del cinturón de seguridad es obligatorio en nuestro país. Para que el cinturón cumpla su función con eficacia debe abrocharse correctamente y seguir esta serie de normas:

La banda diagonal debe pasar por el centro de la clavícula (entre el hombro y el cuello) y la horizontal por debajo del abdomen .

(entre el hombro y el cuello) . El cinturón no puede ir retorcido , ya que sujetará peor el peso del cuerpo, y si está pegado al cuello, puede originar cortes o quemaduras en caso de accidente.

, ya que sujetará peor el peso del cuerpo, y si está pegado al cuello, puede originar o en caso de accidente. Una vez te pongas el cinturón, es recomendable que tires un poco hacia arriba de la diagonal para evitar holguras.

No uses prendas demasiado voluminosas, como abrigos. Tampoco pongas nada debajo del cinturón , como cojines o almohadones.

, como cojines o almohadones. El asiento debe ir casi en ángulo recto, nunca demasiado inclinado.

Multa por no llevar el cinturón

El cinturón de seguridad es muy importante y salva vidas. No llevarlo te supondrá una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos en el carnet si eres el conductor, ya que es una infracción grave. Es verdad que hay determinadas situaciones en las que no es obligatorio llevar el cinturón, como si tienes un certificación de exención por razones médicas graves o los conductores y pasajeros de los vehículos de emergencias, pero es recomendable llevarlo siempre puesto.