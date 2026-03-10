Dacia presenta su plan estratégico de cara a 2030 junto al nuevo Striker

Dacia sigue redefiniendo los fundamentos de la movilidad moderna gracias a un modelo económico único que combina un diseño atractivo, una robustez probada y una innovación accesible. Reconocida como la marca que ofrece la mejor relación valor-precio del mercado, Dacia ha basado su rendimiento en una filosofía de diseño rigurosa y eficaz centrada en el control de costes. De este modo, cuenta con una ventaja estructural del 15% con respecto al mercado.

Esta competitividad se basa en una huella industrial altamente optimizada, con una fuerte integración local y altas tasas de utilización de las fábricas. Además, se basa en un modelo de distribución simple, que opera a menos de la mitad del coste medio de sus competidores en Europa occidental. En conjunto, estas ventajas permiten a Dacia ofrecer vehículos esenciales, robustos y accesibles a una clientela cada vez mayor en toda Europa.

Dacia Striker / Dacia

Gran fidelidad de sus clientes

La relevancia de Dacia se ve confirmada por una de las tasas de fidelidad más altas de Europa. Más del 70% de los propietarios de Dacia siguen fieles a la marca cuando renuevan su vehículo, mientras que el 10% cambia a Renault. Así pues, el 80% de los clientes permanecen en Renault Group.

Esta fuerte dinámica de fidelización y conquista se ve reforzada por los excelentes resultados comerciales de Dacia, que convierten a la marca en la segunda más vendida en Europa a particulares.

En 2025, el éxito de Dacia se vio impulsado por los excelentes resultados de sus modelos estrella:

El Sandero fue el turismo más vendido en Europa, en todos los canales, por segundo año consecutivo, y es el vehículo más vendido a particulares en Europa desde 2017.

es el a particulares en Europa.

es el a particulares en Europa. El Bigster se convirtió en el SUV del segmento C más vendido a particulares en Europa durante el segundo semestre de 2025.

Dacia Sandero / Dacia

A finales de 2025, Dacia superó la barrera de los 10 millones de vehículos comercializados en todo el mundo desde el lanzamiento de Logan en 2004, un modelo que transformó profundamente el mercado automovilístico.

Una hoja de ruta estratégica clara y ambiciosa para 2030

De cara al futuro, la estrategia a medio plazo de Dacia refuerza su fórmula mágica probada, al tiempo que amplía sus principios fundamentales. La hoja de ruta de la marca para 2030 se articula en torno a cinco pilares clave:

Un compromiso firme con la movilidad eléctrica: Dacia apuesta decididamente por la movilidad eléctrica con el lanzamiento de cuatro vehículos 100% eléctricos de aquí a 2030. Una electrificación acelerada de toda la gama: Se espera que dos tercios de las ventas de Dacia serán electrificadas en los próximos años. Una ambiciosa ofensiva en el segmento C: Dacia aspira a aumentar la cuota de vehículos del segmento C en sus ventas de una quinta parte en la actualidad a un tercio en los próximos años. El próximo capítulo para el Sandero: Para la próxima generación, el Sandero ofrecerá una gama de motorizaciones totalmente multienergéticas. Reforzar lo que hace única a la marca: Dacia seguirá apoyándose en su reconocida experiencia en 4x4 accesibles para todos y su liderazgo en soluciones GLP.

Dacia Striker / Dacia

Striker: la visión de Dacia sobre el segmento C

Dacia refuerza su presencia en el segmento C con el Striker, un nuevo crossover multienergético que combina el dinamismo de un familiar, la practicidad de una berlina espaciosa y la distancia al suelo de un SUV.

Fiel al ADN de Dacia, el Striker luce un diseño robusto y decidido. Sus líneas dinámicas, su silueta aerodinámica y su frontal vertical y marcado se ven realzados por la nueva y moderna firma luminosa diurna de la marca. Se ha prestado especial atención a los detalles de diseño, en particular a la animación distintiva de las puertas delanteras y a la banda negra brillante que une los pilotos traseros, realzada por un granulado técnico que refuerza el carácter moderno y robusto del vehículo.

Dacia Striker / Dacia

El Striker encarna la ambición de Dacia de hacer accesible la movilidad electrificada en el segmento C. Su silueta atrevida y su aerodinámica eficaz son el resultado de un enfoque de ingeniería pragmático, centrado en las necesidades reales de los clientes y en el uso diario.

Noticias relacionadas

El Striker se desvelará en el mes de junio, pero ya sabemos que la gama incluirá una versión híbrida, una versión híbrida 4x4 y una versión GLP. Con un precio inicial inferior a 25.000€, el Striker amplía considerablemente el acceso a la movilidad electrificada para particulares y flotas.