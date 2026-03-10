Ya puedes reservar un Cupra Formentor VZ5 de colección, desde 69.000 euros

El Cupra Formentor VZ5 ya está un paso más cerca de los ansían tenerlo en su garaje, ya que después de ser presentado hace unos meses ahora ya se pueden hacer pedidos en España desde 69.000 euros, una cifra que llega acompañada de un detalle importante: su producción estará limitada a 4.000 unidades para todo el mundo, lo que lo convierte prácticamente en una pieza de coleccionista.

Cupra Formentor VZ5 / Cupra

Cuando hablamos de este modelo en noviembre ya apuntaba a ser uno de los Formentor más especiales jamás producidos, y ahora conocemos también su posicionamiento en el mercado. El precio oficial de esta versión es de 77.416 euros, aunque con el descuento base de la marca y la financiación lineal la tarifa de acceso queda fijada en 69.000 euros, configurado con el color Negro Midnight. La producción de esta edición limitada ya ha comenzado y las primeras entregas están previstas para mayo, por lo que quienes quieran asegurarse una unidad tendrán que darse prisa.

El Cupra Formentor VZ5 es uno de los SUV generalistas con mejor rendimiento deportivo que existen hoy en el mercado. Y buena parte de esa sensación no depende solo del motor, sino de algo en lo que Cupra es un verdadero especialista: la puesta a punto del chasis.

Interior del Cupra Formentor VZ5 / david casas

En el apartado mecánico, el Cupra Formentor VZ5 mantiene uno de sus mayores argumentos: el motor 2.5 TSI de cinco cilindros, que desarrolla 390 CV y 480 Nm de par, para alcanzar 280 km/h de velocidad máxima y acelerar de 0 a 100 km/h en 4,2 segundos, cifras más propias de un deportivo que de un SUV.

El carácter del motor también se percibe en el sonido, gracias a su secuencia de encendido específica y al sistema de escape con cuatro salidas en diagonal con acabado Copper, una de las señas de identidad de esta versión.

Pero donde realmente marca diferencias es en el comportamiento dinámico. El modelo incorpora el Torque Splitter, un sistema capaz de repartir el par entre las ruedas traseras de forma independiente para mejorar la agilidad en curva e incluso permitir un modo Drift pensado para uso en circuito. A esto se suma una suspensión con control dinámico de chasis (DCC) y 15 niveles de ajuste, una carrocería rebajada y un sistema de frenos firmado por Akebono con pinzas de seis pistones y discos de 375 mm.

Cuádruple salida del Cupra Formentor VZ5 / Cupra

En el apartado estético, el Cupra Formentor VZ5 se distingue por varios elementos específicos. En el frontal aparece un splitter con la inscripción VZ5, mientras que en la zaga destacan las cuatro salidas de escape diagonales integradas en el difusor trasero.

La iluminación se confía a faros Matrix LED que incorporan funciones dinámicas de bienvenida y proyectan el logotipo de Cupra en el suelo al abrir el vehículo.

En el interior, el enfoque sigue siendo claramente deportivo. El sistema multimedia se articula alrededor de una pantalla de 12,9 pulgadas, acompañada por un Digital Cockpit de 10,25 pulgadas que permite visualizar datos de conducción como fuerzas G o presión del turbo.

Noticias relacionadas

El conjunto se completa con un equipo de sonido desarrollado junto a Sennheiser, con 12 altavoces y 425 vatios de potencia, pensado para ofrecer una experiencia acústica envolvente en el habitáculo.