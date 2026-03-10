Curiosidades
Este es el tiempo que se tarda en recibir el carnet de conducir una vez apruebas
Muchos se preguntan cuánto tiempo suele tardar este permiso en llegar a sus casas una vez realizan el examen y obtienen el aprobado
Sacarse el carnet de conducir es una de esas cosas que hacen mucha ilusión, después de tanto esfuerzo para obtener la licencia. Sin embargo, esta espera en muchas ocasiones se puede hacer larga, aunque contemos con el carnet provisional para conducir. Por ello, a continuación te contaremos cuánto se tarda en recibir el carnet de conducir una vez apruebas el examen práctico.
¿Se puede circular?
Por lo general, la DGT tiene estipulados unos plazos de entrega para que recibas tu carnet de conducir. Sin embargo, aunque no te llegue el carnet de conducir físico eso no significa que no vayas a poder circular, pues te harán entrega de un carnet provisional y también podrás acceder a él en la plataforma miDGT.
Lo más normal es que en la propia autoescuela, en el caso de que seas novel, te digan el tiempo que tardará en llegarte el carnet de conducir, o al menos una aproximación, pero en todos los casos la Dirección General de Tráfico estipula unos tiempos concretos y estandarizados. Esto se hizo para que, básicamente, ante cualquier situación el tiempo sea el mismo y simplificar los procesos.
Así pues, si te preguntas cuánto tardará en llegarte el carnet de conducir después del examen o si estás esperando un duplicado, la DGT avisa de que los plazos son de mes y medio. Como mencionábamos anteriormente, pese a que el carnet definitivo es el que suele pedirse podrás circular con uno provisional (que tiene una validez de tres meses).
Que no caduque tu carnet
De esta forma, esa licencia provisional se asegura de que puedas usarla con tiempo de sobra por si hubiera cualquier problema con los plazos de entrega. Ahora bien, si tu caso es el de un duplicado debes estar muy atento de cuándo caduca el carnet de conducir.
De hecho, se permite renovarlo hasta tres meses antes de que caduque, porque si te pillan conduciendo con un carnet caducado es como si no tuvieras permiso para circular. Por lo tanto, las multas son de 200 euros y pueden incluir la inmovilización del vehículo que estés conduciendo en el momento.
Como hemos mencionado anteriormente, los tiempos de entrega del carnet de conducir son de un mes y medio, pero puede ser que ocurran problemas y no lo hayas recibido en ese tiempo.
Por ello, la DGT pone diferentes medios a tu disposición para que puedas comprobar -de forma gratuita- el estado de tu entrega del carnet de conducir:
- Por internet, sin identificación previa.
- Presencialmente, entregando toda la documentación en cualquier Jefatura u Oficina de Tráfico.
- Por teléfono, a través del teléfono 060 puedes consultar el estado de tu permiso de conducir. Tras comprobar tus datos, te indicarán su estado.
