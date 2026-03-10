Los coches sin etiqueta podrían volver a circular por Madrid si se cumplen dos condiciones y un requisito

El Ayuntamiento de Madrid va a valorar modificar la normativa de circulación urbana y, en concreto, las normas que afectan a la circulación de los coches sin distintivo medioambiental.

El grupo municipal del Partido Popular ha registrado una enmienda a la Ordenanza de Movilidad Sostenible, que se encuentra pendiente de aprobación en el próximo pleno del 24 de este mismo marzo para que los coches sin etiqueta ambiental puedan circular por la ciudad, dentro de la M-30, sin más prórrogas ni moratorias de la ordenanza. Eso sí, solo si los niveles de contaminación se mantienen dentro de los límites establecidos por la normativa europea.

Actualmente, los coches sin etiqueta ambiental de la DGT no pueden circular por Madrid, dentro de la M-30, salvo en casos muy concretos. Por ejemplo, se exime a los vehículos históricos o a aquellos que estén empadronados dentro de la ZBE, siendo esta una prórroga a la definitiva prohibición de circular. Estas restricciones forman parte de la zona de bajas emisiones diseñada para mejorar la calidad del aire y reducir los riesgos de contaminación.

Que los coches sin etiqueta puedan circular ya no sería una prórroga

La propuesta popular introduciría una nueva excepción a las normas condicionada por la calidad del aire: si los niveles de dióxido de nitrógeno se mantienen por debajo de los 40 µg/m³ anuales que marca la normativa europea, los vehículos sin etiqueta podrían circular sin problemas.

De aprobarse, esta iniciativa supondría un cambio significativo en la Zona de Bajas Emisiones de Madrid, que desde 2025 restringe la circulación de vehículos más antiguos en toda la capital.

Para los conductores, esto tendría un impacto distinto según el empadronamiento del vehículo. Los coches sin etiqueta empadronados en Madrid podrían circular siempre que la calidad del aire lo permita, aunque seguirían sujetos a restricciones en episodios de contaminación elevada. Por su parte, los coches sin etiqueta no empadronados no se beneficiarían de esta futura excepción, aunque la calidad del aire sea buena.

Así, para poder seguir circulando por la Zona de Bajas Emisiones de Madrid sin tener distintivo medioambiental es necesario que el vehículo esté empadronado dentro de esta área y que los niveles de contaminación estén por debajo de lo marcado. Obviamente, también será necesario que el pleno municipal apruebe esta enmienda para que esta posibilidad se convierta en realidad.