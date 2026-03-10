Alpine prometió superar a los deportivos de combustión con su A110 eléctrico y así es como lo va a hacer

La electrificación ya ha llegado a los deportivos más puristas y, tal y como ya había prometido, Alpine no se queda atrás. La firma ha revelado los primeros detalles de su Alpine Performance Platform (APP), que será la plataforma que dé vida al nuevo A110 eléctrico.

Diseñada para mantener el ADN de la marca, promete ligereza, agilidad y placer de conducción, incluso en un coche totalmente eléctrico. La compañía asegura que esta tecnología permitirá mantener los principios históricos de Alpine y ha sido diseñada en específico para una conducción deportiva.

Ahora, Alpine ha lanzado las especificaciones técnicas de esta plataforma, un anuncio que permite saber más de las prestaciones y características del futuro Alpine A110 EV.

La plataforma del Alpine A110 EV

La Alpine Performance Platform se ha desarrollado para resolver uno de los mayores retos de los deportivos eléctricos: mantener un peso contenido y un comportamiento ágil. Para ello utiliza una estructura de aluminio ligera y muy rígida, con nuevas técnicas de unión y remachado que refuerzan el chasis sin penalizar el peso.

Entre sus características principales destacan sistema eléctrico de 800 voltios, dos paquetes de baterías integrados en la estructura, una distribución de pesos 40/60 y un eje trasero eléctrico con doble motor. Igualmente, esta arquitectura también incorpora nuevas suspensiones de aluminio y sistemas integrados de frenado y dirección diseñados específicamente para mejorar la precisión al volante.

Alpine A110 / Alpine

No obstante, uno de los elementos más interesantes de esta plataforma es su sistema electrónico central. El llamado Alpine Dynamic Model (ADM ECU) actúa como el cerebro del vehículo y coordina todos los sistemas: batería, motores eléctricos, dirección, frenos y aerodinámica.

A esto se suma el Alpine Active Torque Vectoring (AATV), que permite repartir el par entre las ruedas traseras cada 10 milisegundos. El objetivo es mejorar la agilidad en curva y reforzar la sensación de ligereza, algo fundamental en un coche de estas características.

El primer modelo que utilizará esta plataforma será la nueva generación del Alpine A110, que seguirá fabricándose en Dieppe (Francia), la histórica planta vinculada a Alpine desde su fundación por Jean Rédélé. El futuro A110 eléctrico mantendrá una posición de conducción muy baja y centrada en el conductor, inspirada en los monoplazas de Fórmula 1.

El catálogo (y las ventas) de Alpine crecen

Estas novedades llegan en un momento de expansión para Alpine, que ya ha pasado de tener un único modelo a contar con tres vehículos en su gama: Alpine A110 (que ahora se transforma en eléctrico), Alpine A290 y Alpine A390. Todos forman parte de la estrategia del grupo Renault para convertir Alpine en una marca deportiva global en la era eléctrica.

Noticias relacionadas

El nuevo Alpine A390 GT. / Alpine

El crecimiento de la marca también se refleja en sus resultados comerciales. Alpine superó por primera vez las 10.000 matriculaciones anuales e lañ opasado, con 10.970 vehículos vendidos. Actualmente la compañía cuenta con 170 distribuidores en 25 mercados, además de espacios experienciales como los Atelier Alpine, presentes ya en Barcelona y París y que próximamente llegarán también a Milán y Londres.