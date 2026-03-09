Las ventas de turismos y todoterrenos de hasta cinco años tiraron del mercado en febrero al registrar un crecimiento del 16,3%, hasta alcanzar las 50.228 unidades, lo que supone concentrar el 28% del mercado de ocasión, según datos de las patronales del sector GANVAM (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios).

Durante el mes pasado, el mercado de segunda mano registró un total de 177.150 unidades, lo que supone un 1,3% más. En lo que va de año, retrocede un 2,9%, hasta situarse en las 337.860 unidades vendidas. De esta forma, por cada nuevo se venden 1,8 vehículos usados.

Las ventas de turismos de hasta cinco años tiran del mercado en febrero / Freepik

Entrando en detalle con el análisis por antigüedad, los modelos de menos de un año fueron los que más crecieron, con una subida del 43,2%. En este sentido, la renovación de flotas de las alquiladoras para hacer frente a la campaña turística de Semana Santa permitió inyectar modelos seminuevos a la oferta del mercado de ocasión, lo que explica que sea el canal del rent a car el que más operaciones registrara en febrero, con una subida de casi el 46%.

Por el contrario, las ventas de modelos más viejos marcaron signo negativo. En concreto, los modelos de más de 15 años -aunque siguen concentrando cuatro de cada diez ventas- retrocedieron casi un 2% y acumulan una caída de casi el 5% en lo que va de año.

Para las patronales del sector el comportamiento del mercado indica que, si se cumpliera el mandato de la Ley de Movilidad Sostenible, incentivando la retirada de la circulación de los vehículos más viejos y contaminantes y apoyando el cambio hacia modelos de hasta cinco años, no solo se contribuiría a acelerar la consecución de los objetivos de reducción de emisiones, sino también a reducir la antigüedad media del parque, con el importante beneficio que supone para la seguridad vial.

Los electrificados de ocasión suponen el 4% del mercado

Respecto a las fuentes de energía, las operaciones con vehículos usados diésel -que representan el 47% de las operaciones- cayeron más de un 9% hasta febrero, con 160.587 unidades. Los de gasolina, por su parte, cayeron un 5,2% en lo que llevamos de ejercicio, con un total de 120.977 unidades vendidas, lo que supone un 35% del total del mercado.

Con respecto a las propulsiones alternativas, las operaciones con turismos eléctricos puros de segunda mano continúan su tendencia alcista, subiendo un 41% hasta febrero, con 5.257 unidades vendidas, lo que supone el 1,6% del mercado total. En su caso, las ventas de híbridos enchufables de ocasión (gasolina) aumentaron un 47%, hasta contabilizar un total de 8.486 unidades, es decir, el 2,5% de las operaciones totales hasta febrero.

Las comunidades con más ventas

Estas fueron las 5 comunidades autónomas con más ventas de vehículos de ocasión en el mes de febrero:

