Skoda Fabia 130, así es el Fabia de calle más rápido

El Skoda Fabia 130 llega como la variante de serie más potente de la actual gama del utilitario checo. Bajo el capó monta el 1.5 TSI EVO2 con 177 CV (130 kW), una cifra que sitúa a esta edición especial en lo más alto de la familia Fabia para ofrecer sensaciones cercanas a las de un compacto deportivo, pero sin renunciar al uso cotidiano. Gracias a la potencia de su motor, este modelo alcanza 228 km/h de velocidad máxima, lo que lo convierte en el Fabia de producción más rápido fabricado hasta la fecha.

Skoda Fabia 130 / Skoda

La base técnica es la del ya conocido Fabia Monte Carlo 1.5 TSI, que originalmente desarrolla 110 kW, aunque en esta edición especial el tren motriz ha sido revisado por el departamento de desarrollo técnico de Skoda para elevar su rendimiento. Algunas piezas del motor se han modificado para adaptarse al aumento de potencia, entre ellas la cámara de admisión, el amortiguador de vibraciones y los balancines. El resultado es un propulsor que entrega su potencia máxima entre 5.750 y 6.000 rpm, con un par máximo de 250 Nm disponible entre 1.500 y 4.000 rpm, lo que permite una respuesta más llena en prácticamente todo el rango de uso.

Todas estas mejoras se reflejan en la aceleración, con un cero a cien en 7,4 segundos, lo que supone cuatro décimas menos que el modelo estándar. En recuperaciones, el paso de 60 a 100 km/h se realiza en 3,8 segundos y el de 80 a 120 km/h en 4,8 segundos, registros que buscan reforzar su carácter más dinámico en carretera.

Skoda Fabia 130 / Skoda

A partir de esa base mecánica, la marca ha hecho una puesta a punto específica que busca reforzar el carácter deportivo del conjunto. El modelo combina el incremento de rendimiento con una suspensión deportiva rebajada en 15 mm, una configuración que pretende mejorar la estabilidad y la precisión en conducción. También se ha revisado la dirección para ofrecer una respuesta más directa en los modos Normal y Sport.

A esa base se suman distintos modos de conducción y asistentes ajustados para una conducción más precisa, además de una transmisión DSG de siete velocidades con programación específica. Esta caja incorpora puntos de cambio más altos para favorecer la aceleración, reducciones más rápidas en modo Sport y una lógica de frenado modificada para facilitar las reaceleraciones.

El sistema de control dinámico también forma parte de esta puesta a punto. El conductor puede desactivar el control de tracción (ASR) para permitir cierto deslizamiento en situaciones adecuadas, mientras que el modo ASR Sport + ESC Sport retrasa la intervención del control de estabilidad para ofrecer una conducción más participativa sin renunciar a los sistemas de seguridad.

Skoda Fabia 130 / Skoda

El apartado estético también juega un papel importante en esta edición especial. El Fabia 130 incorpora elementos de diseño que refuerzan su imagen deportiva y que recuerdan al mundo del automovilismo. El exterior puede elegirse en cuatro colores —blanco, rojo, azul y negro—, combinados con techo y pilares en negro. A esto se suman detalles en negro brillante en elementos como el spoiler delantero, el alerón trasero o el difusor.

Las llantas exclusivas Libra de 18 pulgadas en acabado ahumado, junto con la menor altura de la carrocería, acentúan su perfil más dinámico. En los guardabarros delanteros y el portón trasero aparecen las insignias específicas “130”, mientras que los faros Bi-LED con carcasas negras aportan una imagen más agresiva en el frontal. En la parte posterior, una franja negra recuerda a los Fabia Rally2, y las dos salidas de escape visibles refuerzan la estética deportiva del conjunto.

Interior del Skoda Fabia 130 / Skoda

En el interior, la puesta en escena mantiene esa misma orientación deportiva. El habitáculo incluye asientos deportivos eléctricos con refuerzos laterales, pensados para ofrecer mayor sujeción en conducción rápida. El conductor se encuentra con un volante multifunción deportivo de tres radios, cubrepedales de acero inoxidable y detalles decorativos en plata en el salpicadero y las manillas de las puertas.

El apartado tecnológico queda cubierto con un Virtual Cockpit de 10 pulgadas de serie, acompañado de una pantalla de infoentretenimiento de 9 pulgadas que permite gestionar conectividad y funciones del vehículo.

Detrás de esta versión hay también un componente simbólico. El Fabia 130 se presenta como un homenaje al legado deportivo de la marca y coincide con la celebración del 130 aniversario de Skoda, una cifra que da nombre a esta edición. Desde el lanzamiento del primer Fabia en 1999 se han fabricado más de cinco millones de unidades, lo que convierte a este modelo en uno de los pilares comerciales de la marca.