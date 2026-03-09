Porsche celebra 75 años en Australia con cuatro modelos exclusivos

Porsche Cars Australia ha presentado cuatro vehículos con un diseño especial para conmemorar el 75º aniversario de la marca en el país. La inspiración proviene de algunos de los más conocidos paisajes naturales del norte, sur, este y oeste de Australia.

“Cada coche ha sido diseñado para reflejar un paisaje australiano emblemático: concretamente, el agreste oeste, la costa surfera del este, las selvas tropicales del norte y los acantilados del sur a lo largo de Victoria, Australia meridional y Tasmania”, afirmó Daniel Schmollinger, CEO de Porsche Cars Australia.

Norte: Porsche Panamera 4 E-Hybrid

La berlina deportiva en color verde Emerald metalizado refleja la belleza del verde intenso del norte tropical de Australia, en particular las selvas de Queensland.

Porsche Panamera 4 E-Hybrid / Porsche

El exterior de este Panamera se inspira en la vegetación fresca y exuberante que se encuentra en la densa flora de Daintree y en el Parque Nacional Kakadu, en el Territorio del Norte. Las llantas de 21 pulgadas, de diseño exclusivo y pintadas en color Neodyme, hacen referencia a la forma característica de la palmera abanico de Daintree. Por su parte, el interior de cuero Club en color Espresso evoca el suelo rico en nutrientes de esta fértil región.

Por último, el portaequipaje de techo Porsche, con un volumen de 480 litros, ofrece una carga útil de hasta 75 kilogramos, lo que lo convierte en el compañero ideal para largos viajes por los verdes paisajes del norte.

Este: Porsche Taycan 4S Cross Turismo

La costa este de Australia ha servido de inspiración para este Porsche Taycan 4S Cross Turismo especial, pintado en el color azul Ipanema metalizado del programa Paint to Sample. La combinación de tonos le da el aspecto de haber salido del agua, toda una declaración de intenciones para este modelo aventurero 100 % eléctrico enfocado en los amantes del surf.

Porsche Taycan 4S Cross Turismo / Porsche

Las exclusivas llantas Taycan Aero de 21 pulgadas en color Crayon recuerdan la diversidad de la vida marina y las formaciones de coral que habitan en las profundidades del mar. El interior de cuero bicolor en negro/Crayon representa la arena cálida y los lugares sombreados de las playas de la costa este de Australia.

Los detalles en azul Speed del interior hacen referencia a la frescura del Pacífico, el océano que ha hecho tan popular la cultura del surf en Australia durante décadas.

Sur: Porsche Macan 4S

Las escarpadas costas del sur de Australia sirvieron de inspiración para la configuración especial de este Macan 4S. El color bronce Gold metalizado de Paint to Sample refleja los tonos naturales de esta región, mientras que las llantas RS Spyder de 22 pulgadas en gris Vesuvius aluden a las impresionantes columnas de dolerita que se elevan sobre el mar a lo largo de la península de Tasmania meridional.

Porsche Macan 4S / Porsche

Otro paisaje local tiene reflejo en el interior: la costa caliza del sur de Australia está en cierto modo presente en el paquete de cuero ampliado en negro/tiza, así como en el color de contraste beige Chalk para los cinturones de seguridad y la esfera del reloj Sport Chrono. Las secciones centrales de los asientos y las costuras decorativas de color naranja recuerdan las estribaciones rocosas de la costa de Victoria.

Oeste: Porsche Cayenne S

Las amplias y agrestes llanuras del interior de Australia occidental sirvieron de inspiración para este Porsche Cayenne S tan especial. El color marrón Ipanema de Paint to Sample alude a un paisaje ancestral que alberga ciudades históricas, impresionantes formaciones naturales y galerías al aire libre con antiguas obras de arte rupestre indígenas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Porsche Cayenne S / Porsche

Las llantas deportivas de diseño exclusivo, de 22 pulgadas y con terminación en negro satinado, comparten color con las oscuras franjas verticales de la famosa Wave Rock de Australia occidental. El paquete Offroad ofrece la protección necesaria para conducir por el árido desierto.

En el interior, los tonos rojos intensos del Outback se reflejan en las bandas centrales de los asientos y en los detalles interiores en rojo Bordeaux. La aguja de color beige Mojave de la brújula de la instrumentación se inspira en la playa de arena clara de Cable Beach, en Broome.

Porsche Exclusive Manufaktur

Además de los detalles de Porsche Exclusive Manufaktur, los cuatro vehículos conmemorativos cuentan con numerosos elementos del programa de opciones especiales Sonderwunsch: