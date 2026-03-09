Qué hacer cuando se enciende la luz del ABS en tu coche

Hoy en día, parece que compramos ordenadores con ruedas en lugar de coches. Entre sensores, centralitas y kilómetros de cables, la electrónica lo domina todo. Y aunque esto no es nuevo, es cierto que, cuando algo falla, esa tecnología que debería darnos seguridad se convierte en un auténtico quebradero de cabeza.

El coche suele avisarnos de que algo va mal mediante los testigos del cuadro. Hay luces que dan pánico, como la roja del aceite que te obliga a parar en el acto, pero hay otras un poco más "permisivas", como la luz naranja del ABS.

Sigues teniendo frenos

Si después de un frenazo brusco se te enciende el testigo del ABS, mantén la calma: no te has quedado sin frenos. Lo que el coche te está diciendo es que el sistema antibloqueo ha dejado de funcionar.

¿En qué te afecta? En que, si vuelves a frenar a fondo, las ruedas podrían bloquearse y tendrías que ser tú quien imite el sistema manualmente (pisando y soltando el pedal rápidamente) para no perder el control.

Pisar el pedal del freno / DGT

¿Por qué ha saltado el aviso justo ahora?

A veces, un frenazo fuerte es simplemente el "detonante" que hace que un fallo latente salga a la luz. Estas son las causas más comunes:

Suciedad acumulada: Es el culpable número uno. Los sensores de las ruedas se ensucian y dejan de leer bien. A veces, un buen chorro de limpiacontactos es la solución mágica.

Es el culpable número uno. Los sensores de las ruedas se ensucian y dejan de leer bien. A veces, un buen chorro de limpiacontactos es la solución mágica. Cables en mal estado: Un cable que ya estaba pelado puede terminar de romperse con la vibración o la tensión de una frenada fuerte.

Un cable que ya estaba pelado puede terminar de romperse con la vibración o la tensión de una frenada fuerte. Burbujas de aire o falta de presión: Si notas el pedal "esponjoso", es probable que haya aire en el circuito del líquido de frenos o que la bomba esté fallando.

Si notas el pedal "esponjoso", es probable que haya aire en el circuito del líquido de frenos o que la bomba esté fallando. Descalibración: En ocasiones, el sistema simplemente se "desconfigura".

¿Cuál es el siguiente paso?

Si la luz no se apaga sola, toca pasar por el taller. La buena noticia es que, si es suciedad o un cable suelto, la reparación es rápida y sencilla.

Si el problema es de software, necesitarán conectarlo a la máquina de diagnosis para recalibrar los sensores (normalmente con el coche nivelado y el freno de mano suelto). En algunos modelos, incluso existe un "baile" de pasos específicos para resetearlo sin máquina, pero eso es mejor dejárselo a los profesionales.

En resumen: si ves la luz naranja, no entres en pánico, pero no lo dejes pasar. Tu seguridad (y la de tus neumáticos) depende de que ese sistema funcione cuando más lo necesites.