¿Hablas cualquiera de las lenguajes oficiales del Estado español? El Cupra Born es tu coche

Los coches actuales no son nadie sin su sistema de infoentretenimiento. El desarrollo de la tecnología ha mejorado estos sistemas, que se han transformado en un elemento central del coche. Ahora, los conductores buscan poder conectar su teléfono de manera rápida y sencilla, poder tener el GPS directamente en la pantalla del coche y escuchar su música favorita.

Pero este desarrollo no solo se queda ahí. A través de la pantalla del coche también se controlan funciones importantes del vehículo, se ve el estado de algunos elementos o sistemas o, en el caso de los eléctricos, se consulta la salud de la batería y estado de la carga.

Obviamente, el sistema de infoentretenimiento de un coche tiene que poder entenderse y por eso los fabricantes dan la opción de elegir el idioma en el que se quiere leer todo lo que sale en las pantallas. Cupra ha ido un paso más allá y se ha convertido en el primer fabricante europeo en ofrecer los diferentes idiomas oficiales del Estado español para escoger en su sistema.

Catalán, euskera y gallego

El catalán, el euskera y el gallego son ahora lenguajes seleccionables para poder recibir toda la información, desde indicaciones del GPS hasta el estado del vehículo, en el nuevo Cupra Born.

La actualización del Cupra Born, además de cambiar el diseño exterior e interior del coche, ha mejorado la experiencia tecnológica ampliando el cuadro de instrumentos hasta las 10,25 pulgadas y una pantalla con sistema Android de 12,9 pulgadas.

El Cupra Born ofrece el catalán como idioma del sistema de infoentretenimiento. / .

El Cupra Born es el primer coche en incluir el resto de lenguas oficiales de España en su sistema de infoentetenimiento, un paso que también dará el Cupra Raval cuando salga al mercado. Esta posibilidad se da gracias al trabajo conjunto de la marca con l'Aliança per la Presència Digital del Català.

Además del catalán también se puede elegir entre euskera y gallego. / .

A partir de ahora, tanto las indicaciones como la asistencia a la conducción, la seguridad a bordo del coche o el manejo de los diferentes sistema de confort se podrán leer en catalán, euskera y gallego. El desarrollo de las versiones en idiomas oficial se ha llevado acabo en el centro técnico de Seat y Cupra en Martorell tomando como punto de partida el Android Automotive OS.