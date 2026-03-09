Circular por el carril izquierdo sin adelantar puede costarte 200 euros

El uso incorrecto del carril izquierdo es uno de los comportamientos más habituales en autopistas y autovías. Muchos conductores tienden a circular de forma continuada por este carril, especialmente cuando el tráfico es fluido, pensando que se trata simplemente de una opción más dentro de la vía.

Sin embargo, la normativa de tráfico es clara: el carril izquierdo no está pensado para circular de forma permanente, sino para realizar adelantamientos o maniobras puntuales. Permanecer en él sin motivo justificado puede considerarse una infracción y acarrear una sanción económica.

Este comportamiento no solo afecta al cumplimiento de la normativa, sino también a la fluidez de la circulación. Cuando un vehículo ocupa el carril izquierdo sin adelantar, el resto de conductores se ve obligado a adaptar su conducción, lo que puede generar retenciones, cambios de carril innecesarios y situaciones potencialmente peligrosas.

El carril izquierdo está pensado para adelantar

El Reglamento General de Circulación establece que, en vías con varios carriles por sentido, los vehículos deben circular normalmente por el carril derecho, dejando los carriles situados a la izquierda para realizar adelantamientos o para situaciones concretas en las que el tráfico lo requiera.

Este principio busca organizar el tráfico de forma más eficiente. Cuando los conductores regresan al carril derecho tras completar un adelantamiento, la circulación se reparte de manera más ordenada y se evita que algunos carriles queden saturados mientras otros permanecen infrautilizados.

Además, mantener libre el carril izquierdo facilita los adelantamientos y reduce la probabilidad de frenadas o maniobras bruscas. En vías con gran volumen de tráfico, el mal uso de este carril puede provocar el conocido “efecto acordeón”, en el que pequeñas frenadas se transmiten a lo largo de la vía y terminan generando retenciones.

Un comportamiento que puede generar situaciones de riesgo

Cuando un conductor permanece en el carril izquierdo sin adelantar, otros vehículos pueden verse obligados a modificar su trayectoria o a buscar alternativas para continuar su marcha.

En algunos casos esto provoca adelantamientos por la derecha. Aunque esta maniobra puede producirse de forma puntual en situaciones de tráfico denso, no es la forma habitual ni recomendada de adelantar y puede aumentar el riesgo de accidente si se realiza de forma inesperada.

Por este motivo, la correcta utilización de los carriles se considera un elemento clave para mantener una circulación más segura y previsible en las vías de alta capacidad.

La sanción por circular indebidamente por el carril izquierdo

La permanencia injustificada en el carril izquierdo está catalogada como infracción grave.

La sanción económica asciende a 200 euros, aunque en este caso no implica retirada de puntos del permiso de conducir. La multa puede aplicarse incluso si el conductor circula dentro de los límites de velocidad, ya que el problema no está en la velocidad sino en el uso incorrecto de los carriles.

Las autoridades de tráfico recuerdan que, tras realizar un adelantamiento, el conductor debe regresar al carril derecho tan pronto como sea posible, siempre que las condiciones del tráfico lo permitan.