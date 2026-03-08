Mercado
Uno de cada cinco vehículos vendidos en España en febrero fue electrificado
Los vehículos alternativos superan el 62% de cuota, los híbridos siguen siendo la primera opción de compra y gasolina y diésel continúan en retroceso en el arranque de 2026.
Elena Castellano
El mercado automovilístico español sigue avanzando hacia la electrificación. En febrero, uno de cada cinco vehículos vendidos en España fue electrificado, eléctrico puro o híbrido enchufable, y casi tres de cada cinco matriculaciones correspondieron a tecnologías alternativas a la combustión tradicional. Así lo reflejan los datos publicados por la patronal ANFAC, elaborados a partir de la información de la DGT.
En total, durante febrero se matricularon en España 116.051 vehículos (incluyendo turismos, comerciales, industriales, autobuses y cuadriciclos), lo que supone un crecimiento interanual del 8,4%. De ellos, 72.842 unidades correspondieron a motorizaciones alternativas (electrificados, híbridos y gas), que ya representan el 62,77% del mercado total, tras crecer un 24,9% respecto al mismo mes de 2025.
El electrificado se consolida cerca del 20%
Dentro del conjunto alternativo, el mayor dinamismo lo aportan los vehículos electrificados (BEV + PHEV). En febrero se matricularon 22.974 unidades, un 64,5% más que hace un año. Con ello, su cuota se sitúa en el 19,8% del mercado, seis puntos porcentuales por encima del nivel registrado en febrero de 2025.
En el acumulado de los dos primeros meses del año, el electrificado alcanza 39.632 unidades, con una penetración del 19,3% y un crecimiento del 56,5% interanual.
El eléctrico puro crece un 48%
Los eléctricos puros (BEV) sumaron en febrero 10.181 matriculaciones, un 48% más que hace un año. Representan el 8,77% del mercado total. En lo que va de ejercicio acumulan 17.581 unidades, con una cuota del 8,55%.
En turismos, el crecimiento es igualmente sólido: 8.889 eléctricos puros vendidos en febrero, un 45,4% más que en 2025.
El híbrido enchufable acelera con fuerza
Los híbridos enchufables (PHEV) registraron 12.793 unidades en febrero, lo que supone un incremento del 11% interanual y una cuota del 11,02% del mercado. En el acumulado anual alcanzan 22.051 matriculaciones, un 76,1% más que en el mismo periodo del año anterior.
En el segmento de turismos, el avance es todavía más intenso: los PHEV crecieron un 75,2% en febrero, hasta las 12.092 unidades, consolidándose como una de las tecnologías con mayor dinamismo en el arranque del año.
El híbrido convencional, la primera opción de compra
Pese al fuerte avance del electrificado, el gran volumen del mercado sigue concentrado en los híbridos no enchufables (HEV). En febrero se matricularon 46.721 vehículos híbridos, un 17,2% más que hace un año, lo que supone el 40,3% del mercado total.
En el acumulado enero-febrero, esta tecnología suma 82.371 unidades y mantiene una cuota superior al 40%. En turismos, los híbridos convencionales representan prácticamente la mitad de las ventas, confirmándose como la opción preferida por los compradores españoles.
El gas pierde peso y la combustión retrocede
El único segmento alternativo que cae es el de vehículos de gas (GLP, GNC y GNL), que registra 3.146 unidades en febrero, un 29,7% menos que en 2025. Su cuota se reduce al 2,7% del mercado.
En paralelo, los motores tradicionales siguen perdiendo protagonismo. En turismos:
- Gasolina: 22.534 unidades en febrero (-19,5%), con una cuota del 23,2%.
- Diésel: 3.927 unidades (-24%), con apenas el 4,05% del mercado.
La reducción de la combustión se refleja también en las emisiones medias de CO₂, que descienden hasta 102,5 gramos por kilómetro, un 7% menos que hace un año.
El mercado de turismos supera el 72% de cuota alternativa
Si se analiza exclusivamente el mercado de turismos, el giro es aún más evidente. En febrero se matricularon 97.082 turismos, un 7,5% más que en 2025. De ellos, 70.621 unidades correspondieron a tecnologías alternativas, que ya concentran el 72,74% de las ventas.
Dentro de ese grupo, los electrificados (BEV + PHEV) alcanzan el 21,61% de cuota, siete puntos más que un año antes, tras crecer un 61,2%.
En el acumulado del año, los turismos alternativos suman 123.894 unidades, un 20% más que en 2025, y mantienen una cuota superior al 72%.
Madrid concentra casi la mitad del electrificado
Por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid lidera con claridad el mercado electrificado, al concentrar 10.950 unidades en febrero, el 47,7% del total nacional, tras crecer un 79,7% interanual.
Le siguen Cataluña (2.894 unidades, +73,5%) y Andalucía (1.809 unidades, +79,1%).
Una transición en marcha, pendiente de estabilidad
El sector considera que la electrificación avanza a buen ritmo, pero reclama estabilidad normativa. ANFAC recuerda que España se ha comprometido con la transición hacia la movilidad de cero emisiones y que impulsar el mercado interno es clave para sostener la industria nacional, en línea con la estrategia recogida en el Plan España Auto 2030.
Con el electrificado rozando ya el 20% del mercado total y las tecnologías alternativas superando ampliamente el 60%, febrero confirma que el cambio estructural del automóvil en España no es coyuntural. La cuestión ahora no es si el mercado se electrifica, sino a qué ritmo será capaz de consolidarse en los próximos años.
