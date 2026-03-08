Día de la Mujer
Presidentas, directoras y jefas: estas son algunas de las mujeres más influyentes en la industria automovilística
Desde la primera mujer en dirigir una gran empresa como General Motors hasta las cabezas de diseño en Europa que están marcando tendencia, estas son las mujeres que lideran en el sector del automóvil.
El 8 de marzo se celebra, año tras año, el Día Internacional de la Mujer. Y las protagonistas de estas líneas, más allá de merecer una mención en una fecha como esta, trabajan todos los días en un sector que tradicionalmente ha estado (y en gran medida sigue estando) más asociado a los hombres.
Además, lo hacen desde puestos de poder, donde son influyentes (aunque acceder a ellossiga siendo complicado) y tienen la capacidad de marcar una diferencia en una industria donde todavía no es sencillo abrirse camino.
La primera presidenta
Una de las primeras mujeres en ponerse al timón de un gigante como General Motors es Mary Barra. La estadounidense es CEO y presidenta de la compañía desde 2014, aunque su historia con el grupo comenzó mucho antes: entró a trabajar en la empresa en 1980, cuando aún era estudiante de ingeniería.
Otra figura destacada dentro del liderazgo femenino en la industria es Karin Rådström. Desde 2024 dirige Daimler Truck, uno de los mayores fabricantes de vehículos industriales del mundo y responsable de marcas tan conocidas como Mercedes‑Benz Trucks. Con su nombramiento se convirtió en la primera mujer en liderar una empresa de este tamaño dentro del sector del transporte pesado.
En Europa también destaca Linda Jackson, directora ejecutiva de Peugeot dentro del grupo Stellantis. Bajo su liderazgo, la histórica marca francesa ha acelerado su estrategia de electrificación y ha reforzado su posicionamiento dentro del competitivo mercado europeo. También en Europa, cabe destacar a Katrin Adt, la CEO de Dacia.
Cambiando de continente, otra de las mujeres más influyentes de la industria automovilística actual es Stella Li. Nacida en Shanghái, es vicepresidenta ejecutiva de BYD y presidenta de BYD Americas. Considerada la número dos de la compañía por debajo de su fundador y CEO, Wang Chuanfu, ha sido además la primera mujer en recibir el premio Persona del Año en los World Car Awards en 2025.
Siguiendo con fabricantes chinos, la presidenta de XPeng desde 2023 es Wang Fengying, quien anteriormente fue CEO de Great Wall Motor. Su experiencia en la industria la convierte en una de las directivas más relevantes del sector en Asia. Por su parte, Rita Kavashe es presidenta del consejo y directora general de Isuzu East Africa, lo que la convierte en una de las mujeres más influyentes del sector de la automoción en el continente africano.
Fuera del despacho
Pero el liderazgo femenino en el mundo del motor no se limita a los despachos. También hay mujeres que están dejando su huella en el diseño de los coches del futuro. Un buen ejemplo es la española Paula Fabregat-Andreu, directora de proyectos de diseño en Renault. Es la responsable creativa detrás de algunos de los modelos más esperados de la nueva era eléctrica de la marca del rombo, como el Renault 5 E-Tech Electric, el futuro Renault 4 E-Tech Electric o elnuevo Renault Twingo.
Saltando a coches más radicales y deportivos, la directora creativa de Designworks de BMW, Anne Forschner, ha participado en proyectos como los BMW M3 y BMW M4, además de concept cars como el BMW i4 Concept o el BMW i Vision Circular. Otra diseñadora destacada es Michelle Christensen, conocida por su participación en el desarrollo de la segunda generación Acura NSX. Su trabajo la ha convertido en una de las figuras femeninas más reconocidas dentro del diseño de deportivos de alto rendimiento, ya que además fue la primera mujer en diseñar un superdeportivo. En el mundo del lujo, Martina Starke dirige el programa de diseño personalizado de Rolls-Royce Motor Cars, donde se crean algunos de los automóviles más exclusivos del planeta adaptados al gusto de cada cliente.
Por último, pero no por ello menos importante, y aterrizando de nuevo en España, cabe destacar la figura de Marta Blázquez, presidenta de Faconauto y voz influyente en el sector de la industria automotriz española. En un sector que parecía estar eneternamente dominado por hombres, estas mujeres y cada vez más, desde puestos directivos, de comunicación y de producción, están transformando la industria del automóvil.
