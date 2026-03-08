Porsche aterriza en el nuevo videojuego de Resident Evil

Los videojuegos se han convertido en una fuerza cultural global, algo que ilustra a la perfección la saga Resident Evil™. El videojuego, a lo largo de casi tres décadas, ha evolucionado de manera continua y ha dado pie a la creación de una sólida comunidad de aficionados en todo el mundo, convirtiéndose en una de las franquicias más influyentes de todos los tiempos.

El vehículo del protagonista

En Resident Evil™ Requiem, los jugadores acompañan a Leon S. Kennedy en una peligrosa investigación en un entorno misterioso. El Porsche Cayenne Turbo GT es su vehículo preferido, ya que su presencia y sus prestaciones reflejan la determinación y el estilo distintivo del protagonista.

“Un personaje icónico como Leon y un vehículo tan potente como el Porsche Cayenne Turbo GT forman una combinación perfecta”, afirma Deniz Keskin, Director de Gestión de Marca y Asociaciones de Porsche AG. “Colaborar con una franquicia de videojuegos tan conocida como Resident Evil nos permite conectar Porsche con la cultura popular global de una manera original e inolvidable”.

La asociación va más allá del mundo digital. Porsche ha desarrollado un exclusivo prototipo del Cayenne Turbo GT con piezas adicionales diseñadas junto con Capcom. El vehículo se presentó al público el 19 de febrero en Los Ángeles.

“Ver cómo esta alianza cobra vida no solo en la pantalla, sino también en el mundo real con un coche de exhibición, es algo que nos emociona de verdad”, añade Keskin. “Aplicar las ideas del diseño del videojuego a este Cayenne fue un auténtico desafío que requirió una estrecha colaboración entre los equipos de ambas partes”.

El prototipo también aparece en un cortometraje producido por Capcom y Porsche. Está protagonizado por el actor de doblaje Nick Apostolides, que interpreta a Leon en Resident Evil™ Requiem. Se estrenó en el canal de YouTube de Resident Evil el 20 de febrero.