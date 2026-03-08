10 películas de motor que te harán vibrar desde el sofá de tu casa

¿Te encantan los días de película y manta y además eres un apasionado del motor? Aquí tienes algunas de las películas que te harán vibrar como un domingo de Fórmula 1:

Rush (2013)

En esta película dirigida por Ron Howard y estrenada en el 2013, encontrarás la famosa rivalidad entre el británico James Hunt y el austriaco Niki Lauda, sobre todo en 1976 cuando Lauda sufrió un accidente gravísimo.

Le mans’66: Ford vs Ferrari (2019)

Podrás ver a un excéntrico y decidido equipo americano de ingenieros y diseñadores, liderados por el visionario automovilístico Carroll Shelby y su conductor británico Ken Miles. Henry Ford II y Lee Lacocca les dan la misión de construir desde cero un nuevo automóvil con el fin de derrocar el dominio de Ferrari en el Campeonato del Mundo de Le Mans de 1966. Su director James Mangold se llevó un Goya a mejor montaje con esta película estrenada en 2019.

Bullitt (1968)

Es posiblemente la mejor película de Steve McQueen, y se encuentra lo que para muchos es considerada la mejor persecución de la historia del cine. Situada en las calles de San Francisco , la persecución entre un Ford Mustang GT 390 Fastback del 68 y un Dodge Charger. Frank Bullit es teniente de la policía de San Francisco. Un ambicioso político le encarga que proteja a un testigo protegido al que persigue el Sindicato del Crimen de Chicago. A pesar de que Bullit toma todas las precauciones posibles, no puede evitar que sea asesinado. A partir de ese momento, se empeñará en investigar minuciosamente el caso, que es bastante más complejo de lo que parecía a primera vista.

No Man’s Land (1987)

Siguiendo con las persecuciones Peter Werner nos deja otra muy buena. Benjy Taylor es un policía de Los Angeles apasionado por los coches deportivos y la velocidad. Sus superiores creen que es el candidato ideal para unirse a Ted Varrick, el jefe de una banda de ladrones de coches de lujo especialmente Porsche 911. Sin embargo, una vez dentro, Taylor no tarda en sentirse seducido por la vida al límite de sus nuevos compañeros. Taylor se enfrenta a un verdadero dilema moral entre su profesionalidad y sus sentimientos.

Ferrari (2023)

Basada en el libro de Brock Yates: ‘Enzo Ferrari: El hombre y la máquina’. En el verano de 1957, el director Michael Mann quiso llevarlo a lo audiovisual. El expiloto de carreras Enzo Ferrari está en crisis. La bancarrota acecha a la empresa que él y su esposa, Laura, construyeron de la nada diez años atrás. Su tormentoso matrimonio se encuentra en medio de una gran crisis, mientras lidian con la muerte de su hijo. En esta crucial etapa, Ferrari tomará decisiones arriesgadas apostándolo todo en una única carrera que atraviesa 1.000 millas a lo largo de toda Italia: la Mille Miglia.

Lamborghini: el hombre detrás de la leyenda (2022)

Bobby Moresco, intenta capturar la esencia de Ferruccio Lamborghini y su transformación de fabricante de tractores a icono del automovilismo. Aunque la historia de Lamborghini es fascinante por sí sola, la película se centra mucho en el drama humano y la obsesión detrás de la marca.

Gran Turismo (2023)

Neill Blomkamp quiso dejar grabada esta historia basada en hechos reales, de un simulador de videojuegos a piloto profesional. Un adolescente jugaba a 'Gran Turismo', videojuego en el que ganó una serie de competiciones patrocinadas por Nissan, y le sirvió de trampolín para acabar convirtiéndose en un piloto de carreras profesional.

Burn out (2017)

Un motociclista que vive por y para los circuitos de carreras, soñaba con ser profesional, pero su vida da un vuelco al enterarse que la madre de su hijo está en problemas con la mafia de los suburbios de París. Para salvarla, el protagonista llega al acuerdo de transportar droga en su moto durante dos meses. Lo siguiente es un descenso a los infiernos donde debe cumplir misiones nocturnas de alta velocidad mientras intenta mantener su carrera deportiva al día.

Wheelman (2017)

Un conductor de fugas sale de prisión y acepta un último trabajo. Durante el robo, recibe una llamada anónima con órdenes contradictorias que lo obligan a huir con un coche lleno de dinero. No sabe quién lo traicionó, quién lo persigue, ni en quién confiar, mientras su familia queda atrapada en el fuego cruzado.

F1: La Película (2025)

Sonny Hayes, un piloto de los años 90 que se retiró tras un accidente traumático. Años después, su viejo amigo y dueño de escudería lo convence para volver. Su misión es ser el mentor de un jóven prodigio, Joshua Pearce, que su equipo está en el fondo de la tabla. La película explora la fricción entre la vieja escuela y la nueva generación.