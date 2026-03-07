Las mujeres que cambiaron el automóvil con inventos que hoy llevan todos los coches

La historia del automóvil suele contarse a través de grandes fabricantes, ingenieros y pilotos, en su mayoría hombres. Sin embargo, muchas de las innovaciones que hoy forman parte imprescindible de cualquier vehículo o de la propia carretera llevan firma femenina.

Siempre es conveniente recordar el papel que han desempeñado numerosas pioneras cuyas ideas ayudaron a mejorar la seguridad y la conducción tal y como la conocemos hoy. Inventos que hoy parecen evidentes nacieron gracias a la observación y creatividad de mujeres que supieron detectar problemas cotidianos en la movilidad.

Aunque todavía queda camino por recorrer en términos de igualdad en el sector, su legado demuestra que las mujeres han sido, y siguen siendo, un engranaje fundamental en la evolución del automóvil. Y cada vez es más habitual verlas también al volante de autobuses, camiones o taxis, o compitiendo en el mundo del motor.

June MacCarroll y el origen de las líneas de la carretera

A comienzos del siglo XX, June MacCarroll, doctora en California, vivió una experiencia que acabaría cambiando la seguridad vial. En 1917, mientras conducía hacia su consulta, un camión la obligó a salirse de la carretera al invadir su carril.

Aquel incidente le hizo pensar que una simple línea divisoria pintada en la calzada habría evitado el peligro. MacCarroll trasladó su propuesta a las autoridades, pero inicialmente fue rechazada.

Lejos de abandonar la idea, decidió actuar por su cuenta. Pintó con sus propias manos una línea en un tramo de carretera y, junto a varias asociaciones de mujeres, impulsó una campaña para extender esta medida. El resultado no tardó en llegar: en 1924 el estado de California aprobó la implantación de líneas divisorias en 5.600 kilómetros de carretera, una práctica que hoy se utiliza en todo el mundo.

Florence Lawrence: el origen de los intermitentes y la luz de freno

Florence Lawrence (1886-1938) fue una de las grandes estrellas del cine mudo, con casi 300 películas en su carrera. Pero más allá de los focos, tenía otra gran pasión: el automóvil.

Amante de la mecánica, no solo coleccionaba coches, sino que también los conducía y reparaba. Su interés por mejorar la conducción la llevó a diseñar un sistema que avisaba a los demás conductores de las maniobras del vehículo.

Ideó un dispositivo en forma de brazo móvil que indicaba si el coche iba a girar, además de una señal trasera que se activaba al pisar el freno. En la práctica, Lawrence había inventado los intermitentes y la luz de freno.

Aunque nunca llegó a patentarlos, su idea sentó las bases de uno de los sistemas de señalización más importantes en la seguridad vial.

Mary Anderson y el nacimiento del limpiaparabrisas

El limpiaparabrisas también tiene origen femenino. La historia se remonta al invierno de 1902 en Nueva York. Durante un viaje en taxi junto a sus hijas, la empresaria y viticultora Mary Anderson (1866-1953) observó cómo el conductor tenía que detener el vehículo constantemente para limpiar el parabrisas de lluvia, nieve o suciedad.

A partir de esa situación cotidiana imaginó un mecanismo que permitiera limpiar el cristal sin necesidad de parar el vehículo. De regreso a casa, desarrolló un sistema manual que se accionaba desde el interior del coche mediante una palanca.

Anderson patentó su invento, pero en aquel momento ninguna empresa se mostró interesada en fabricarlo. Años después, cuando la patente ya había expirado, el limpiaparabrisas comenzó a instalarse de forma generalizada en los automóviles.

Dorothy Levitt y la idea del retrovisor

Otra pionera fue Dorothy Levitt (1882-1922), periodista, activista feminista y piloto apasionada por la velocidad. Compitió en diversas pruebas y llegó a alcanzar los 146 km/h en 1905, una cifra extraordinaria para la época.

Además de competir, también impartió clases de conducción y escribió el libro La mujer y el coche en 1906. En sus páginas ofrecía numerosos consejos para conductoras, entre ellos uno especialmente llamativo: recomendaba llevar un pequeño espejo para observar el tráfico que venía detrás.

Aquella sugerencia fue clave para el desarrollo posterior del retrovisor, cuya primera patente llegaría en 1921. Un elemento que hoy resulta imprescindible en cualquier vehículo.

Margaret Wilcox y el origen de la calefacción en el coche

La ingeniería también cuenta con nombres femeninos destacados. Margaret A. Wilcox, nacida en Chicago en 1838, fue una de las pocas mujeres ingenieras mecánicas de su época.

En 1893 patentó un sistema que aprovechaba el calor generado por el motor para redirigir el aire caliente hacia el habitáculo del conductor, lo que supuso el primer intento de crear un sistema de calefacción para automóviles.

El diseño tenía un problema: no permitía regular la temperatura y podía llegar a ser peligroso por el calor excesivo. Sin embargo, su idea sentó las bases de los sistemas de climatización que llegarían posteriormente.

De hecho, se considera que el Ford Model A de 1929 fue uno de los primeros vehículos en incorporar con éxito un sistema de calefacción interior inspirado en aquel concepto inicial.

Un legado que sigue presente en cada coche

Las aportaciones de estas pioneras demuestran que la evolución del automóvil también se ha construido gracias al talento femenino. Muchas de sus ideas surgieron de situaciones cotidianas, pero terminaron convirtiéndose en avances esenciales para la seguridad y la comodidad en la conducción.

Hoy, más de un siglo después, cada vez que activamos los intermitentes, miramos por el retrovisor o conducimos bajo la lluvia con el limpiaparabrisas en marcha, estamos utilizando tecnologías que nacieron de la visión de mujeres que ayudaron a transformar el mundo del automóvil.