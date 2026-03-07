Hot Wheels
El Honda Civic de los 90 que no puede faltar en tu estantería
Hot Wheels y Mattel han sacado una maqueta a escala del Honda Civic EF de los 90, un nuevo modelo que se une a la Speed Series.
Los Hot Wheels han superado hace años la barrera de los juguetes y ya son un objeto casi de colección, en algunos casos, para los amantes del motor y los apasionados de los coches.
Una de las últimas creaciones de la marca junto con la juguetera Mattel, que sale bajo la colección Speed Series, es un icono de la década de los 90 y la cultura del motor de Japón.
Hot Wheels Honda Civic EF
Se trata del Honda Civic EF y los creadores detás de esta maqueta cuidada al detalle han sido Guillaume Blanchet y Jimmy Liu. Además, cuenta con la licencia oficial de Honda.
El coche, en un llamativo azul turquesa, cuenta con todo lujo de detalles: faros, puertas que se abren, interior con volante e incluso cuadro de isntrumentos... Una maravilla para los seguidores de Honda y los amantes del motor y los Hot Wheels.
El set total está formado por 248 piezas fáciles de montar y ensamblar. El producto está recomendado para mayores de diez años y se convierte en un gran pasatiempo tanto para los grandes como para los pequeños de la casa, que pueden ponerse manos a la obra juntos (algo ideal para, por ejemplo, estos días de lluvia). Las piezas vienen en paquetes para poder montarlas fácilemnte siguiendo el libro de insutrcciones y evitar que el proceso se convierta en caos.
Y es que, aunque la maqueta de este Civic a escala 1:32 no es difícil de terminar ni hará que nadie pierda la paciencia, sí requiere invertir un rato de atención y paciencia. Por supuesto, con una recompensa y un nuevo coche para jugar después (o colocar en la estantería, dependiendo de quién le ponga las manos encima primero al Honda).
Para decorar al gusto
Además, el set incluye una serie de pegatinas y decoraciones para poder personalizar el coche al detalle y al gusto de cada 'montador'. Igualmente, el set viene con dos juegos de tapacubos defierentes para ir cambiando o para colocar el que más guste (la verdad es que la opción dorada es la más radical, aunque la blanca le queda genial al color del coche). Por último, la caja incluye un mini Honda Civic en metal (que quizás ese se puede convertir en el juguete de los pequeños y, la maqueta, en el de los mayores).
Este Honda Civic EF de Hot Wheels y Mattel todavía está a la venta en tiendas de juguetes y algunos supermercados.
