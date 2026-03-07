EBRO somete a examen su gama electrificada en un exigente ECO Rally

La eficiencia no se declara, se demuestra. Bajo esa premisa, EBRO ha celebrado el ECO Rally EBRO 2026, una prueba de regularidad y consumo concebida para evaluar en condiciones reales de circulación la gestión energética y el rendimiento de su gama electrificada

A lo largo de 132 kilómetros, los participantes afrontaron un recorrido con tramos cronometrados de regularidad en los que la precisión y la conducción eficiente eran determinantes. No se trataba de ir más rápido, sino de ajustarse con exactitud a las medias impuestas y minimizar el consumo. Una fórmula que permite trasladar al asfalto, sin artificios, la verdadera capacidad tecnológica de los modelos.

Antes de entrar en el desarrollo de la competición, conviene situar el contexto: la actual gama SUV electrificada de EBRO y el papel que cada modelo desempeña dentro de su estrategia multienergía.

EBRO s400 HEV: eficiencia sin enchufe para el día a día

El EBRO s400 HEV representa el acceso a la electrificación de la marca. Se trata de un SUV compacto, pensado principalmente para un uso urbano y metropolitano, donde la eficiencia y la facilidad de utilización son prioritarias.

Su sistema híbrido autorrecargable combina un motor de gasolina 1.5 con un propulsor eléctrico, ofreciendo 211 CV de potencia conjunta y un consumo homologado de 5,3 l/100 km . La gestión electrónica permite circular en modo eléctrico a baja velocidad y alternar automáticamente entre funcionamiento en serie o en paralelo según la demanda.

La clave del s400 es su planteamiento práctico: no requiere enchufe, mantiene etiqueta ECO y ofrece una transición natural hacia la electrificación para quienes buscan reducir consumo sin cambiar hábitos.

EBRO s700 y s800 PHEV: movilidad eléctrica sin renunciar al viaje

El siguiente escalón lo ocupan los EBRO s700 PHEV y s800 PHEV, ambos híbridos enchufables con una autonomía eléctrica homologada de 90 kilómetros.

El s700 se posiciona en el segmento SUV compacto con una orientación equilibrada entre tamaño, tecnología y eficiencia. Combina un motor térmico de 143 CV con uno eléctrico de 204 CV, alcanzando 279 CV conjuntos. Su planteamiento está claramente enfocado a realizar la mayor parte de los desplazamientos diarios en modo eléctrico, reservando el motor térmico para trayectos largos.

El s800, por su parte, traslada esa misma arquitectura a un formato más amplio y familiar. Con hasta siete plazas y mayor batalla, refuerza el confort rutero sin alterar la base técnica: 279 CV combinados, autonomía eléctrica de 90 kilómetros y más de 1.100 kilómetros totales.

En ambos casos, la tecnología híbrida enchufable permite circular en modo eléctrico en ciudad y gestionar de forma inteligente la combinación de ambos motores en carretera, optimizando consumo y emisiones.

EBRO s900 PHEV 4x4: el techo tecnológico de la gama

El EBRO s900 PHEV 4x4 representa el máximo exponente tecnológico de la marca. Se sitúa en el segmento de los grandes SUV y añade tracción total gracias a una arquitectura que integra tres motores eléctricos junto al bloque térmico 1.5 TGDI DHE. El resultado son 425 CV y 580 Nm de par, con una autonomía eléctrica que alcanza los 140 kilómetros y una batería de 34,46 kWh.

Más allá de las cifras, su planteamiento combina prestaciones elevadas con la posibilidad de realizar desplazamientos diarios sin consumir combustible.

Con esta estructura de gama, EBRO cubre perfiles que van desde el conductor urbano hasta la familia que demanda espacio, potencia y capacidad de viaje.

En qué consiste un ECO Rally

El ECO Rally EBRO 2026 se estructuró en una única etapa con cuatro tramos de regularidad que sumaban 24 kilómetros cronometrados, equivalentes al 18,18% del recorrido total.

El cronometraje se realizó mediante sistema GPS con “transponders” de precisión a la décima de segundo y controles secretos distribuidos a lo largo del recorrido. Cada desviación respecto a la media impuesta suponía penalización. Todos los vehículos iniciaron la prueba con depósito lleno y batería completamente cargada, precintados por la organización. El repostaje final se realizó bajo supervisión técnica, garantizando la medición exacta del consumo.

El formato obligaba a mantener una conducción constante, anticipativa y extremadamente precisa. La victoria no era cuestión de velocidad, sino de equilibrio entre regularidad y eficiencia.

Victoria en regularidad: eficiencia medida en carretera

En este contexto competitivo, el equipo formado por Pedro Martín, del grupo Vocento, y quien firma estas líneas, Vicente Montoro, de Neomotor, logramos imponernos en la categoría de regularidad en el turno correspondiente.

Lo hicimos a los mandos de un EBRO s400 HEV, completando los kilómetros de la prueba con un consumo de tan solo 2,33 litros en total. Más allá del resultado deportivo, la cifra es reveladora. Demuestra que, con una conducción eficiente y anticipativa, el sistema híbrido del s400 es capaz de ofrecer registros extraordinariamente contenidos en condiciones reales de tráfico abierto. No hablamos de un laboratorio ni de un ciclo de homologación, sino de una prueba exigente, con control horario y penalizaciones por desviación.

Desde dentro del habitáculo comprobamos cómo la gestión del sistema híbrido, la recuperación de energía en deceleraciones y la suavidad en la entrega de potencia permiten optimizar cada tramo sin comprometer la fluidez de marcha.

Más que una competición

El ECO Rally EBRO 2026 ha funcionado como un banco de pruebas público para validar la estrategia electrificada de la marca. La prueba evidenció que la eficiencia no depende exclusivamente de la tecnología, sino también del estilo de conducción. Pero, sobre todo, confirmó que la gama híbrida e híbrida enchufable de EBRO está preparada para ofrecer consumos muy ajustados en el uso real.

EBRO ha optado por demostrar su propuesta sin atajos. Y los resultados, al menos en nuestro caso, hablan por sí solos.