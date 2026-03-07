Ducati da un paso más en su manera de entender la exclusividad. Si hasta ahora la personalización formaba parte del universo de accesorios y preparaciones posventa, con el nuevo programa Ducati Factory Made (DFM) la firma de Borgo Panigale lleva por primera vez la configuración a medida directamente al corazón de su fábrica. Y lo hace estrenando esta filosofía en uno de sus modelos más versátiles y tecnológicos: la Multistrada V4.

El planteamiento es tan sencillo como ambicioso. El cliente configura su Multistrada V4 en el momento de realizar el pedido y la moto sale de la línea de producción exactamente con esas especificaciones. Sin añadidos posteriores, sin desmontajes, sin intervenciones externas. Todo se integra en el proceso industrial de Ducati, garantizando uniformidad de ensamblaje y los estándares de calidad que caracterizan a la marca italiana.

Ducati Factory Made: la Multistrada V4 se fabrica a la carta desde Borgo Panigale / Ducati

Una paleta que habla de identidad

Uno de los pilares de Ducati Factory Made es el color. La Multistrada V4 amplía su universo cromático con combinaciones que permiten expresar personalidad sin renunciar a la coherencia estética. La gama arranca con los tonos Icone, que evocan la tradición de la casa; continúa con la serie Style, de acabados brillantes que realzan la elegancia y la modernidad; y se adentra en la colección Sophistication, con colores mate pensados para quienes buscan un aire más exclusivo y sobrio.

Para quienes entienden la Multistrada como una maxi-trail con ADN deportivo, las decoraciones Performance y las inconfundibles Ducati Corse, inspiradas en la competición, subrayan ese carácter racing incluso antes de girar el puño del gas. Porque en Ducati la estética no es un simple envoltorio: es una declaración de intenciones.

El programa también abre un nuevo capítulo en la colaboración con Automobili Lamborghini. Tras las espectaculares ediciones especiales de la Diavel 1260, la Streetfighter V4 y la Panigale V4, ahora algunos de los colores más icónicos del programa Ad Personam de la marca de Sant’Agata Bolognese se integran en el configurador de la Multistrada. Tonos como Viola Pasifae, Arancio Xanto, Giallo Belenus, Blu Uranus o Verde Scandal trasladan el exotismo y la radicalidad de los superdeportivos italianos al universo trail.

Técnica a la carta

Más allá del impacto visual, Ducati Factory Made también permite afinar la Multistrada V4 en el plano técnico. El cliente puede elegir entre distintas llantas de aleación en varios colores, optar por llantas forjadas ligeras o incluso por ruedas de radios, en función del uso previsto. También es posible personalizar detalles como el color del subchasis trasero o de las pinzas de freno, aportando coherencia al conjunto.

La ergonomía adquiere un papel protagonista. El programa contempla distintas configuraciones de altura del asiento para piloto y pasajero, así como ajustes de suspensión que permiten adaptar la moto a la estatura y estilo de conducción de cada usuario. El resultado es una Multistrada V4 que no solo se contempla, sino que se conduce sintiéndola propia desde el primer kilómetro.

Naturalmente, el configurador integra los conocidos paquetes Touring, Adventure, Sport, Tech y Enduro, combinables según las necesidades. Así, cada cliente puede equilibrar confort, capacidad viajera, aptitudes fuera del asfalto o enfoque dinámico sin renunciar a una identidad visual diferenciada.

También para las versiones más exclusivas

El alcance del programa no se limita a la Multistrada V4 estándar. Las versiones Pikes Peak y RS, ya de por sí dotadas de equipamientos y decoraciones específicas, también pueden beneficiarse de Ducati Factory Made. En estos casos, el configurador permite elegir opciones ergonómicas —como diferentes alturas de asiento—, personalizar el color de las pinzas de freno cuando no forman parte de la decoración original o añadir elementos técnicos como faros adicionales y componentes extra en carbono.

El proceso culmina en la web oficial de Ducati. Allí, el usuario puede crear su Multistrada V4 ideal, enviarla directamente a su concesionario de confianza y solicitar presupuesto. Un puente digital entre el sueño y la cadena de montaje.

Con Ducati Factory Made, la Multistrada V4 deja de ser únicamente una maxi-trail tecnológica y polivalente para convertirse en una pieza casi artesanal, ensamblada en serie pero pensada al detalle. En una época en la que la diferenciación es un valor al alza, Borgo Panigale responde con una propuesta clara: que cada piloto pueda conducir una Ducati que no solo le represente, sino que haya nacido exactamente como la imaginó.