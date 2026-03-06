Tesla alcanza los 1.000 supercargadores en España: ¿Sabes dónde está el más cercano?

Tesla continúa la expansión de su red de supercargadores en nuestro país, alcanzando el hito de los 1.000 puntos de carga distribuidos en más de 95 estaciones.

En este contexto, la nueva estación de Villagonzalo Pedernales (Burgos) cobra un protagonismo especial al albergar el supercargador número 1.000 de la red nacional, que luce un diseño exclusivo para conmemorar este hito.

La estación de Villagonzalo Pedernales se convierte en la ubicación de supercargadores más completa hasta la fecha, contando con 20 postes V4, capaces de entregar hasta 250 kW de potencia cada uno, y está abierta a vehículos eléctricos de cualquier marca. El recinto incluye un lounge, zona de descanso con aseos y opciones de comida para mejorar la experiencia del cliente.

Con la apertura de tres nuevas estaciones este comienzo de año, la red de supercargadores alcanza un total de 96 estaciones y 1.046 postes de carga en el territorio nacional.

Tesla alcanza los 1.000 supercargadores en España / Tesla

2025: El año de mayor crecimiento de la red en España

En 2025, como parte del compromiso de ofrecer una infraestructura de carga accesible, rápida y fiable para los conductores de vehículos eléctricos, Tesla puso en marcha 12 nuevas estaciones con 116 postes y amplió 23 existentes, añadiendo 217 nuevos postes, todos ellos con potencias de 250 kW.

Una de las aperturas más importantes fue Nuevos Ministerios en el centro de Madrid, una estación urbana que cuenta con 18 supercargadores de 250 kW y forma parte del hub de recarga pública ultrarrápida más grande de la capital. También se inauguraron estaciones en Alicante, Girona y Valladolid, y se modernizaron y ampliaron otras, como la de Mallorca.

Este ritmo de expansión se mantiene firme en 2026, consolidando una red que ya cuenta con una media de 10 supercargadores por estación, garantizando un suministro mínimo de 150 kW. Cabe destacar que casi el 91% de los puntos de carga operan a 250 kW, una capacidad que permite recuperar hasta 275 km de autonomía en apenas 15 minutos.

Experiencia de carga fácil e intuitiva para todos los vehículos eléctricos

Los clientes pueden viajar sin preocupaciones con un Tesla, gracias a la carga rápida, la facilidad de uso con Plug & Charge, la fiabilidad de un 99,95% de tiempo de actividad y los precios competitivos.

La experiencia es muy sencilla gracias al Planificador de Ruta, que guía automáticamente hasta los supercargadores más convenientes a lo largo del camino. También indica los tiempos de carga recomendados en cada estación y un cálculo aproximado de la cantidad de energía disponible según el estilo de conducción, altitud o temperatura.

Además, con la app de Tesla, los usuarios pueden ver también la disponibilidad de puestos de supercargadores (te dejamos aquí el mapa), supervisar el estado de carga o recibir una notificación cuando el vehículo esté listo para reiniciar la marcha.

Tesla refuerza así su compromiso de facilitar la transición hacia una movilidad más sostenible, ofreciendo una infraestructura de carga accesible y de alta calidad tanto para los propietarios de vehículos Tesla como para los de otras marcas.