Stellantis lanza una campaña que ofrece vehículos eléctricos de batería a precio de diésel

Stellantis Pro One -la unidad de negocio de vehículos comerciales de Stellantis- ha lanzado una nueva campaña comercial europea que ofrece vehículos comerciales eléctricos de batería al mismo precio que sus equivalentes diésel, reforzando así su compromiso de hacer accesible la movilidad sostenible a todos los clientes profesionales.

Con esta iniciativa, Stellantis Pro One busca apoyar activamente la transición a la electrificación eliminando uno de los principales obstáculos para su adopción: el precio de compra.

¿Qué vehículos se incluyen?

La campaña se aplica a las gamas de furgonetas BEV compactas y medianas de Stellantis Pro One, entre las que figuran las siguientes:

Citroën Berlingo

Citroën Jumpy

Fiat Professional Doblò

Fiat Professional Scudo

Opel Combo

Opel Vivaro

Peugeot Partner

Peugeot Expert

De esta manera, Stellantis Pro One busca garantizar que los profesionales puedan optar por la movilidad eléctrica sin renunciar a la misma versatilidad operativa, capacidades de carga útil de 800 kg a 1,5 toneladas, propias de los vehículos diésel, y una autonomía eléctrica de hasta 340 km para las furgonetas compactas y 350 km para las medianas.

Esta iniciativa, disponible a nivel europeo hasta finales de junio de 2026, refuerza aún más el papel de Stellantis Pro One como socio de confianza para los profesionales. “Con esta campaña, Stellantis Pro One da un paso concreto para apoyar a los profesionales en cada etapa de su proceso de electrificación”, afirmó Eric Laforge, Stellantis Pro One Global Senior Vice President.