El Renault Symbioz amplía su gama con el motor GLP de 120 CV

El Renault Symbioz sigue ampliando su oferta mecánica, al añadir una alternativa pensada para quienes priorizan el coste de uso. El SUV compacto incorpora el nuevo motor GLP Eco-G 120, una variante de 120 CV con sistema bifuel gasolina y gas licuado que promete hasta 1.400 km de autonomía combinada.

Este movimiento llega en un momento en el que el modelo ya ha superado los 100.000 pedidos en Europa, una cifra que refleja la acogida del Symbioz entre familias y también entre clientes profesionales.

Renault Symbioz / Renault

Con 4,41 metros de longitud y un maletero de hasta 624 litros, el Symbioz se plantea como un SUV orientado al uso familiar pero con tamaño contenido para el día a día. A eso se añade una propuesta tecnológica que incluye el sistema OpenR Link con Google integrado, presente en tres de cada cuatro unidades vendidas en Europa, además del techo panorámico Solarbay como uno de los elementos destacados del modelo.

La llegada del Eco-G 120 se suma a una gama que ya contaba con el mild hybrid de 140 CV y el E-Tech full hybrid de 160 CV, las dos opciones electrificadas disponibles hasta ahora. En términos de ventas, el híbrido completo concentra aproximadamente el 75 % de las matriculaciones, mientras que el mild hybrid representa cerca del 25 %.

El nuevo motor de gas licuado de petróleo parte de un bloque 1.2 turbo de tres cilindros, basado en el TCe 115, que desarrolla 120 CV y 200 Nm de par máximo. Está asociado a una caja manual de seis velocidades, y se ha adaptado para funcionar tanto con gasolina como con GLP.

Sistema de propulsión del Renault Symbioz GLP de 120 CV / Renault

La clave de esta versión está en su sistema de bicarburación, que utiliza dos depósitos independientes. El de gasolina tiene 48 litros y el de GLP alcanza 50 litros, lo que permite sumar autonomías y alcanzar esos hasta 1.400 km entre ambos combustibles.

En funcionamiento con GLP, el Symbioz registra emisiones desde 116 g/km de CO2, mientras que con gasolina la cifra parte de 133 g/km. El consumo declarado se sitúa desde 7,2 l/100 km con GLP y 5,9 l/100 km con gasolina, lo que sobre el papel busca mantener el equilibrio entre eficiencia y coste de utilización.

Una gran ventaja es que el sistema GLP se integra directamente desde fábrica. El depósito se ubica en el espacio destinado a la rueda de repuesto, de modo que no afecta al depósito principal de gasolina ni al volumen del maletero. Según Renault, esta solución forma parte de una tecnología que el grupo lleva más de quince años desarrollando en sus modelos.

Interior del Renault Symbioz / Renault

Esta nueva versión también supone una puerta de entrada más accesible a la gama, ya que el Renault Symbioz Eco-G 120 arranca en 25.900 euros con el acabado Evolution, mientras que el nivel Techno parte de 28.200 euros.

Renault abrió los pedidos del Symbioz Eco-G 120 el 6 de marzo, con las primeras entregas previstas para el segundo trimestre de 2026.