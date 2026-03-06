¿Sabes dónde están los nuevos radares de la DGT?

Ya sea por simple despiste o por tener algo más de prisa que de normal, sobrepasar el límite de velocidad en las carreteras está a la orden del día. Además, debes saber que superar la velocidad establecida es una de las multas más comunes que reciben los españoles.

Tráfico ha puesto en funcionamiento 33 nuevos radares en carreteras de once comunidades autónomas, que forman parte del Plan de instalación de 122 nuevos puntos de control de velocidad. De ellos, 106 ya están en servicio y, a lo largo de 2026, se terminarán de instalar el resto. ¿Sabes dónde están los 33 nuevos radares que ha instalado la DGT?

Radar de velocidad / DGT

Multas por exceso de velocidad

Además de ser una de las multas de tráfico más comunes, sobrepasar el límite de velocidad puede ser muy peligroso. Según datos de la DGT, en el 24% de los siniestros mortales en carretera, el exceso de velocidad está presente como factor concurrente. Si lo excedes, estas serán las sanciones:

Las sanciones por sobrepasar el límite de velocidad / DGT

Debes saber que esta tabla de velocidades es para coches, motos y furgonetas cuya masa máxima autorizada (MMA) sea menor de 3.500 kilos. En España los camiones y vehículos que sobrepasen ese peso, deben circular a menos velocidad. En autopistas y autovías, pueden ir a 90 km/h. En carreteras convencionales, la velocidad máxima es 80 km/h o 70 km//h dependiendo del arcén, y en vías urbanas, se permite circular como máximo a 50 km/h.

¿Dónde están los nuevos radares de la DGT?

La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha 33 nuevos radares, 20 fijos y 13 de tramo, ubicados en once comunidades autónomas. Durante el primer mes de funcionamiento (hasta el 27 de marzo de 2026), los conductores que circulen a una velocidad superior a la permitida por estas carreteras, recibirán una carta informativa advirtiéndoles de que han sido captados por un radar con exceso de velocidad. Cuando pase este mes, el conductor que exceda el límite de velocidad será multado.

Los nuevos radares están en carreteras de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y la Región de Murcia. Aquí están los nuevos radares de la DGT: