Multas
¿Sabes dónde están los nuevos radares de la DGT?
Tráfico ha puesto en marcha 33 nuevos radares en carreteras de once comunidades autónomas, siguiendo el Plan de instalación de 122 nuevos puntos de control de velocidad
Rubén G. Burillo
Ya sea por simple despiste o por tener algo más de prisa que de normal, sobrepasar el límite de velocidad en las carreteras está a la orden del día. Además, debes saber que superar la velocidad establecida es una de las multas más comunes que reciben los españoles.
Tráfico ha puesto en funcionamiento 33 nuevos radares en carreteras de once comunidades autónomas, que forman parte del Plan de instalación de 122 nuevos puntos de control de velocidad. De ellos, 106 ya están en servicio y, a lo largo de 2026, se terminarán de instalar el resto. ¿Sabes dónde están los 33 nuevos radares que ha instalado la DGT?
Multas por exceso de velocidad
Además de ser una de las multas de tráfico más comunes, sobrepasar el límite de velocidad puede ser muy peligroso. Según datos de la DGT, en el 24% de los siniestros mortales en carretera, el exceso de velocidad está presente como factor concurrente. Si lo excedes, estas serán las sanciones:
Debes saber que esta tabla de velocidades es para coches, motos y furgonetas cuya masa máxima autorizada (MMA) sea menor de 3.500 kilos. En España los camiones y vehículos que sobrepasen ese peso, deben circular a menos velocidad. En autopistas y autovías, pueden ir a 90 km/h. En carreteras convencionales, la velocidad máxima es 80 km/h o 70 km//h dependiendo del arcén, y en vías urbanas, se permite circular como máximo a 50 km/h.
¿Dónde están los nuevos radares de la DGT?
La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha 33 nuevos radares, 20 fijos y 13 de tramo, ubicados en once comunidades autónomas. Durante el primer mes de funcionamiento (hasta el 27 de marzo de 2026), los conductores que circulen a una velocidad superior a la permitida por estas carreteras, recibirán una carta informativa advirtiéndoles de que han sido captados por un radar con exceso de velocidad. Cuando pase este mes, el conductor que exceda el límite de velocidad será multado.
Los nuevos radares están en carreteras de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y la Región de Murcia. Aquí están los nuevos radares de la DGT:
- Radar de tramo en la A-31 en Alicante: PK Inicial 216+550 C y final 218+900 C
- Radar de tramo en la A-7 en Alicante: PK Inicial 523+360 D y final 519+200 D
- Radar de tramo en la A-31 en Alicante: PK Inicial 211+700 D y final 203+995 D
- Radar fijo en la AS-116 en Asturias: PK 3+200 D
- Radar fijo en la AS-377 en Asturias: 1+150 C
- Radar de tramo en la AV562 en Ávila: PK Inicial 11+435 y final 9+190
- Radar de tramo en la AV562 en Ávila: PK Inicial 9+190 y final 11+435
- Radar de tramo en la N-403 en Ávila: PK Inicial 86+250 D y final 83+320 C
- Radar de tramo en la N-403 en Ávila: PK Inicial 83+320 C y final 86+250 D
- Radar fijo en la N-611 en Cantabria: 194+330 D
- Radar fijo en la CA-142 en Cantabria: 23+360 D
- Radar fijo en la CA-141 en Cantabria: 21+300 C
- Radar fijo en la N-550 en La Coruña: 15+730 C
- Radar fijo en la GC-20 en Las Palmas: 2+700 D
- Radar de tramo en la GC-23 en Las Palmas: PK Inicial 1+480 C y final 4+030 C
- Radar fijo en la CL-623 en León: 7+110 D
- Radar fijo en la M-601 en Madrid: 0+930 C
- Radar fijo en la M-100 en Madrid: 22+940 D
- Radar de tramo en la M-501 en Madrid: PK Inicial 46+224 D y final 42+375 C
- Radar de tramo en la M-501 en Madrid: PK Inicial 42+375 C y final 46+224 D
- Radar de tramo en la A-355 en Málaga: PK Inicial 4+450 D y final 0+990 D
- Radar de tramo en la A-355 en Málaga: PK Inicial 0+990 D y final 4+450 D
- Radar fijo en la RM-620 en Murcia: 4+228 C
- Radar fijo en la VG-20 en Pontevedra: 10+280 D
- Radar fijo en la SG-205 en Segovia: 24+300 D
- Radar fijo en la A-8077 en Sevilla: 3+180 D
- Radar fijo en la TF-1 en Tenerife: 76+940 D
- Radar fijo en la CM4008 en Toledo: 4+910 D
- Radar de tramo en la CV-30 en Valencia: PK Inicial 4+150 D y final 1+625 D
- Radar fijo en la CV-400 en Valencia: 0+735 C
- Radar fijo en la VA-30 en Valladolid: 16+160 D
- Radar fijo en la N-232 en Zaragoza: 244+220 C
- Radar fijo en la N-232 en Zaragoza: 244+945 D
