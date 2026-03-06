El Lotus Eletre X estrena la tecnología híbrida enchufable de 952 CV

El Lotus Eletre ya no sólo es eléctrico. Tres años después de su lanzamiento entrena tecnología híbrida enchufable gracias a la plataforma X Hybrid, un sistema PHEV que prioriza la conducción eléctrica y que sobre el papel combina cifras de superdeportivo con una autonomía que supera los 1.200 km, siendo 350 de ellos puramente eléctricos.

Este modelo pretende ofrecer el comportamiento inmediato de un eléctrico en el uso diario, la flexibilidad de un híbrido cuando el viaje se alarga, y las prestaciones de un superdeportivo en cualquier circunstancia. Su arquitectura electric-first está pensada para que el coche circule la mayor parte del tiempo en modo eléctrico y recurra al resto del sistema cuando el conductor necesita más alcance o potencia.

Lotus Eletre X, con motor hibrido enchufable / Lotus

El estreno europeo de esta tecnología llegará con el Eletre X, cuya llegada al mercado está prevista para finales de 2026, con las primeras entregas a clientes programadas para el cuarto trimestre de ese año. Antes, en junio de 2026, la marca publicará las especificaciones definitivas para Europa.

El sistema alterna entre distintos modos de funcionamiento para adaptarse a cada situación de conducción. Puede circular en modo 100% eléctrico, operar como híbrido en serie —actuando el motor como extensor de autonomía— o trabajar en configuración híbrida en paralelo cuando el rendimiento lo exige.

Ese funcionamiento se gestiona mediante seis programas que tienen en cuenta la velocidad, el estado de carga de la batería y la demanda del conductor. Entre ellos aparecen configuraciones como BEV AWD, modos híbridos de tracción total y situaciones pensadas para generar energía o mantener la carga.

Lotus Eletre X, con motor hibrido enchufable / Lotus

El corazón del sistema PHEV es un generador de 150 kW, capaz de producir hasta unos 25 kWh por hora en determinadas condiciones. La función de este componente es mantener la batería cargada durante la marcha y apoyar la entrega de potencia cuando el conductor lo necesita, por ejemplo en adelantamientos o trayectos largos. El conjunto funciona con arquitectura de 900 V, una solución diseñada para soportar grandes demandas de energía y permitir velocidades de carga especialmente altas.

Potencia de superdeportivo

La plataforma cuenta con dos motores eléctricos síncronos de imanes permanentes, repartidos en cada eje. En conjunto pueden alcanzar 700 kW, equivalentes a 952 CV, con un par máximo de 935 Nm. Sobre el papel, esa potencia se traduce en cifras propias de deportivos, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,3 segundos.

El Lotus Eletre X cuenta con dos motores eléctricos / Lotus

Otro detalle relevante aparece cuando la batería baja de carga. Incluso con un estado de carga cercano al 20 %, el sistema puede seguir entregando hasta unos 750 CV (550 kW), lo que le permitemantener siempre prestaciones elevadas en situaciones exigentes.

Carga rápida y más de mil kilómetros de autonomía

Gracias a la arquitectura de 900 V, la plataforma admite recargas rápidas en corriente continua capaces de pasar del 20 al 80 % en unos 9 minutos. En cuanto a la autonomía, el conjunto combina una batería de 70 kWh con un depósito de combustible de 52 litros. Con ambos sistemas trabajando juntos, Lotus habla de una autonomía combinada superior a 1.200 km, mientras que el modo eléctrico puede alcanzar hasta 350 km (WLTP).

Lotus sostiene que esa distancia permite cubrir la mayoría de los trayectos diarios sin utilizar el motor térmico, reservándolo para viajes largos o situaciones en las que se necesita más alcance.