DFSK E5, el PHEV de siete plazas más barato del mercado

En el actual mercado español de híbridos enchufables con tres filas de asientos, el DFSK E5 se acaba de posicionar como la opción más asequible. Con la campaña comercial que arranca en marzo, su precio baja hasta 27.995 euros.

El modelo parte de un precio recomendado de 35.495 euros, pero la marca aplica financiación, promociones comerciales y el acceso al nuevo programa público de incentivos Auto+, lo que lo sitúan como el PHEV más barato del mercado, con un precio por debajo de los 28.000 euros.

Esta cifra que llama la atención dentro de un segmento donde los SUV híbridos enchufables con tres filas de asientos suelen situarse claramente por encima de los 40.000 euros.

87 km eléctricos

Más allá de la campaña comercial, el DFSK E5 es un SUV de 4,76 metros de longitud configurado para transportar hasta siete ocupantes, una combinación que lo coloca en el territorio de los SUV familiares grandes.

Su sistema híbrido enchufable combina un motor gasolina 1.5 de 102 CV con un motor eléctrico de 177 CV, alcanzando 217 CV de potencia conjunta. Esa configuración busca ofrecer suficiente empuje para un vehículo de este tamaño mientras permite moverse a diario en modo eléctrico.

Interior del DFSK E5 / DFSK

La parte eléctrica se apoya en una batería de 17,5 kWh, con la que puede recorrer hasta 87 kilómetros en modo 100% eléctrico según. Esa autonomía le permite contar con etiqueta CERO de la DGT, un factor que en muchas ciudades se traduce en ventajas de acceso y circulación.

En cuanto a la recarga, la batería puede completarse en unas cuatro horas en corriente alterna a 6,6 kW, un tiempo compatible con recargas domésticas o en puntos públicos mientras el coche permanece estacionado.

Bicicleta eléctrica Invicta Troky de regalo

El equipamiento anunciado incluye asistentes avanzados a la conducción, Apple CarPlay y Android Auto, un techo solar panorámico y asientos en eco-cuero con ajuste eléctrico en los delanteros.

La promoción de marzo añade además un incentivo poco habitual en este tipo de campañas: cada unidad del DFSK E5 facturada durante el mes incluirá una bicicleta eléctrica Invicta Troky que se entregará junto con el vehículo.

Noticias relacionadas

La oferta de DFSK coincide con la entrada en vigor del programa de ayudas Auto+, que en el caso del E5 puede suponer 2.250 euros de descuento, que la marca adelanta para que el cliente se beneficie del descuento desde el primer momento.