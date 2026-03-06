La Dirección General de Tráfico estrenó el año pasado un nuevo catálogo de señales para adaptar el listado a los nuevos cambios tecnológicos, sociales y de movilidad. A través de sus redes sociales y principales plataformas, la DGT ha explicado en numerosas ocasiones los cambios que se introdujeron, pero hay muchos conductores que no están al tanto de todo.

Por ello, en el día de hoy te traemos una señal a la que deberías prestar atención una vez te acerques a un semáforo, ya que podrían ponerte una multa y quitarte puntos del carnet si no la respetas.

¿Conoces esta señal? No respetarla podría suponerte una multa de 200 euros / Archivo

Semáforo en rojo

La señal S-991c del Reglamento General de Circulación español indica un “control de semáforo en rojo” y avisa de la existencia de un dispositivo de control. Básicamente, esta señal muestra que hay un radar en un semáforo. Según datos de la propia DGT, hay más de 500 de estos radares-semáforo repartidos por todas las ciudades españolas.

Estos radares se colocan en un poste similar al de los semáforos, unos 25 metros antes de la línea de detención o del punto de parada obligatoria del vehículo. Su funcionamiento consiste en que las cámaras de vigilancia se activan cuando el semáforo está en ámbar o en rojo. Cuando esto pasa, la cámara saca dos imágenes: Una cuando el vehículo que se acerca está antes de la línea de detención, y otra una vez el vehículo ha cruzado por completo el semáforo.

¿Qué multa pueden ponerte?

La sanción si no cumples esta señal sólo será válida si tiene las dos imágenes: una con el semáforo en rojo o ámbar, y la otra en la que se vea claramente la matrícula del vehículo habiendo pasado el semáforo cuando no deberías. Infringir esta señal es algo grave, y la Ley de Tráfico lo sanciona con hasta 200 euros y 4 puntos en el carnet de conducir.